Гороскоп на 25 октября для всех знаков Зодиака

Овен

Ничто так не будет раздражать Овна, как прописные истины, озвученные кем-либо. Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой. Окружающие же, по мнению Овна, как назло, то и дело будут балансировать между глупостью и банальностью. Так недолго и веру в человечество потерять. Единственное, что в этот день будет наполнять Овна оптимизмом, так это его собственный интеллект. Ну а если окружающие с этим не согласны, это их проблемы.

Телец

Главный секрет успеха Тельца кроется в простоте. Жаль только, что сам Телец будет склонен думать иначе, рискуя увлечься излишне сложными схемами и планами. Вообще любой вопрос Телец будет усложнять до такой степени, что рискует заблудиться в собственных мыслях. Пользы от этого не будет никакой. Ну а главное, не нужно искать сложных объяснений поведению окружающих – поверьте, все гораздо проще, чем кажется.

Близнецы

Близнецы могут почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы им скучными и вызывающими зевоту, будут не только решаться легче обычного, но и доставлять интеллектуальное удовольствие. Быть может, вы и не стяжаете славу великого математика, но заняться чем-то умственно-полезным явно не помешает. Хотя бы на уровне разгадывания кроссворда.

Рак