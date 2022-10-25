Гороскоп обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды интеллектуального отдыха вполне подойдут. Если вы не работаете, то это прекрасный день для того, чтобы провести его за разгадыванием кроссвордов или просмотром образовательных программ.
Гороскоп на 25 октября для всех знаков Зодиака
Овен
Ничто так не будет раздражать Овна, как прописные истины, озвученные кем-либо. Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой. Окружающие же, по мнению Овна, как назло, то и дело будут балансировать между глупостью и банальностью. Так недолго и веру в человечество потерять. Единственное, что в этот день будет наполнять Овна оптимизмом, так это его собственный интеллект. Ну а если окружающие с этим не согласны, это их проблемы.
Телец
Близнецы
Близнецы могут почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы им скучными и вызывающими зевоту, будут не только решаться легче обычного, но и доставлять интеллектуальное удовольствие. Быть может, вы и не стяжаете славу великого математика, но заняться чем-то умственно-полезным явно не помешает. Хотя бы на уровне разгадывания кроссворда.
Рак
Если у Рака есть желание упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих (в том числе в глазах противоположного пола), то 25 октября этого легче всего добиться, обратившись к высотам философии. Попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией. Можно, к примеру, удивить окружающих удачной цитатой из Коэльо или Канта, а еще лучше – из какого-нибудь малоизвестного, но пафосного философа (поройтесь в Википедии). Завтра как никогда востребован интеллект.
Лев
В голове у Льва то и дело будут рождаться разнообразные планы, касающиеся устройства и переустройства своего дома или дачи. Планы эти будут весьма конструктивны и разумны, но их может быть так много, что не факт, что у Льва когда-нибудь дойдут руки до их осуществления. Если вы все-таки собираетесь претворить свои задумки в жизнь, то в этот день неплохо было бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. И проработать этот вопрос до конца.
Дева
Даже те Девы, которые не страдают излишней любовью к философии, могут почувствовать странную и неудержимую тягу к этой науке сотрясания воздуха языком. Идеи, которые будут приходить Деве в голову, будут казаться ей блестящими и интересными. Однако ужу через пару дней они, скорее всего, покажутся ей полной ерундой. Или, в лучшем случае, бесполезной игрой ума.
Весы
Скорпион
Скорпион почувствует в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом. Ну а если решить сложную задачу не получится сходу, Скорпион просто предпочтет перешагнуть через нее, чтобы двигаться дальше. Может быть, это и не совсем правильно с точки зрения математики, зато с точки зрения эффективности – вполне.
Стрелец
День у Стрельца будет подчинен четкому распорядку, не предполагая особенных потрясений. Вообще, этот день будет похож на схему, старательно вычерченную под линейку: вряд ли какие-то обстоятельства помешают вашим намеченным делам и планам. В то же время, скучным день тоже быть не обещает. Что-нибудь интересное произойдет обязательно.
Козерог
Окружающим может казаться, что Козерог умничает и несет несусветную ерунду. Больше того, иногда это будет казаться и самому Козерогу. Между тем, рациональных зерен в его рассуждениях будет достаточно много. Просто именно 25 октября Козерог будет склонен все усложнять и формулировать свои мысли излишне витиевато.
Водолей
Весь день у Водолея может уйти на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными, начиная от мыслей по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной. Некоторые из них будут выглядеть впечатляюще, однако на их реализацию времени все равно не останется. Может, оно и к лучшему?
Рыбы
Лучшим решением для Рыб будет заняться чем-нибудь интеллектуально-полезным. По крайней мере, именно это будет получаться у вас лучше всего. Да и удовольствия от таких занятий будет немало. Если лень решать задачки или читать умные книги, можно просто сходить в музей, на какую-нибудь экскурсию или хотя бы по Википедии побродить, сообщает 1001goroskop.ru.