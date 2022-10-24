«Неделя (с 24 по 30 октября) предстоит важная. "Важная" не равно "тяжелая", но на этот раз оба определения подходят», – предупредила известный астролог Василиса Володина в своем Instagram.
Воспаление переходит в хронику: прогноз Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 октября:
Венера накаляет страсти (вышла в Скорпион).
Затмение.
Пара неприятных квадратов Меркурия.
Марс опять же разворачивается к концу недели, давая откат и отступление во всех делах.
Правда, Юпитер готовится бултыхнуться в Рыбы – хороший фактор. А еще он должен усмирять воинственность тех, кто за правду.
«Праведный гнев ослабевает, человеколюбие усиливается - правда, через усиление какого-то страдания, через неудачи. Как в итоге все будет выглядеть, даже боюсь предположить - за последние месяцы я встречала немало людей, которые искренне считают себя человеколюбивыми, но при этом воинственны донельзя. Но некоторое отступление от жестких позиций этими человеколюбцами очень вероятно, - написала Василиса Володина. – А еще то, что мы наблюдали воочию последнее время, станет более засекреченным, подспудным. Воспалительный процесс внешне вроде бы затихает, но становится хроникой. Простите за это сравнение».
А теперь по дням недели:⠀
Понедельник хорош для решения всех вопросов с детьми до 15 лет, день договороспособный, но с большим количеством информационной «грязи», провокациями, наездами.
Вторник – затмение. Он и последующие могут открыть новую главу в событиях, важных для всех.
Среда – перевозбужденная в который раз нервная система и тревоги по денежным поводам.
Четверг – конфликтный, аварийный, еще раз провокационный. Дерзость и вызов неуместны. Бережемся.
Пятница дарит улучшение настроения и больший конструктив.
Суббота – многодельная.
Воскресенье поможет сдержанности и одновременно взбодрит.