Воспаление переходит в хронику: прогноз Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 октября:

Венера накаляет страсти (вышла в Скорпион).

Затмение.

Пара неприятных квадратов Меркурия.

Марс опять же разворачивается к концу недели, давая откат и отступление во всех делах.

Правда, Юпитер готовится бултыхнуться в Рыбы – хороший фактор. А еще он должен усмирять воинственность тех, кто за правду.