Приятно проснуться, чувствуя себя полным сил и энергии! Гороскоп на этот день обещает принести прилив неожиданной бодрости. И даже если этого не случится сразу, не огорчайтесь: скорее всего, это значит, что вы еще как следует не проснулись. Подождите немного: до вечера необычная энергичность этого дня обязательно проявит себя, пишет 1001goroskop.ru.
Гороскоп на 24 октября для всех знаков Зодиака
Овен
Телец
Телец будет действовать с удвоенной энергией и решительностью. Быть может, большими организаторскими талантами он блистать не будет, тем не менее, у Тельца есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Телец может относиться к делам с излишней серьезностью, а его чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо!. Серьезность тоже иногда бывает нужна.
Близнецы
Уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Близнецов. Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Близнецам захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность – ее может и не быть.
Рак
Среди всех прочих дел на первом месте у Рака будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, – это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.
Лев
Дева
Дева будет настроена добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Дева вынашивала до этого дня, могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Дева сама проявит должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.
Весы
Весы будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли они будут сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Весов, предоставив им массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Весы легко найдут аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.
Скорпион
Скорпиону очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное – ему и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон – приводить в тихое бешенство. В силу этого, Скорпиону лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.
Стрелец
Козерог
Где-то в глубине души у Козерога проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно – можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Козерог склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить – ни в чем и никогда.
Водолей
Водолею лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Водолея интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, – это уж само собой.
Рыбы
Рыбы проведут день в соответствии с правилом: «Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать». Иными словами, Рыбы будут настроены на войну, желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что 24 октября маленькая война, затеянная Рыбами, очень даже может стать большой и не факт, что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?