Гороскоп на 24 октября для всех знаков Зодиака

Лев

Лев рискует семь раз отрезать, прежде чем вспомнит о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды гороскопа будут склонять его действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Лев попросту не успеет. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Льву полезно будет посчитать до десяти, подумать и – с чистой совестью отложить его в сторону.

Дева

Дева будет настроена добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Дева вынашивала до этого дня, могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Дева сама проявит должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

Весы

Весы будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли они будут сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Весов, предоставив им массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Весы легко найдут аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Скорпион