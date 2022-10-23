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КАКИЕ КРАСАВЦЫ! ⟩ Австралийские пожарные снова «тушат огонь» с обложки календаря на 2023 год

Limon.ee
Австралийские пожарные снова «тушат огонь» с обложки календаря на 2023 год
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Австралийские пожарные не только ловко укрощают огонь, но и позируют для календарей. Иллюстративное фото
Австралийские пожарные не только ловко укрощают огонь, но и позируют для календарей. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Легендарному в Австралии календарю пожарных в 2023 году исполняется 30 лет, и фотографии этого года впечатляют как никогда, пишет ridus.ru.

Каждый год сотрудники пожарной службы позируют для фотографий в поддержку широкого спектра благотворительных организаций. И в качестве бонуса удивить людей по всему миру своим телосложением, заработанным тяжелым трудом. На сегодняшний день календарь собрал более 3,2 миллиона долларов на благотворительность.

Покупка любого из выпусков календаря на 2023 год поддерживает различные благотворительные проекты, а также помогает нуждающимся животным, как и каждый год.

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