Гороскоп на 23 октября: каким знакам Зодиака сегодня придется принимать серьезные решения?

Весы

Не горячитесь. Это один из тех редких дней, когда вам может быть нелегко сохранять спокойствие. Что-то идет не по плану, приходится откладывать дела, которыми вы рассчитывали заняться. К тому же ваше настроение меняется чаще, чем обычно, иногда вы сами не понимаете, почему. Хочется спорить, убеждать сомневающихся. Но даже доказав свою правоту, вы не чувствуете особенной радости. Настроение же вам поднимают две вещи: творчество и общение с близкими. Можно вспомнить о давнем хобби, оно вновь подарит массу позитивных эмоций.

Скорпион

Сегодня вы сделаете много полезного не только для себя, но и для других. Не оставаясь равнодушными к чужим проблемам, вы поддерживаете тех, кто столкнулся с трудностями, часто даете таким людям отличные советы. Те, кому вы сегодня помогли, со временем станут вашими надежными союзниками или близкими друзьями. Появляются новые идеи и планы. Приступать к их реализации пока рано: нужно многое обдумать, расставить приоритеты, решить, на чем вы сосредоточитесь в первую очередь. Не спешите делиться своими замыслами. Сначала стоит прислушаться к собственной интуиции, а уж потом – к чужому мнению.

Стрелец