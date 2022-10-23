День может принести немало неожиданных событий, новостей, которые заставят задуматься о том, чтобы изменить планы. Важно не торопиться и не поддаваться эмоциям. Взвешенные решения обычно оказываются верными, а вот о тех, что принимаются сгоряча, позже, возможно, придется пожалеть. Серьезные разговоры и важные встречи стоит планировать на вторую половину дня. Именно это в это время будет проще договориться, найти решения, которые понравятся всем. Даже заядлые спорщики прислушаются к голосу здравого смысла, пишет Dvorec.ru.
Гороскоп на 23 октября: каким знакам Зодиака сегодня придется принимать серьезные решения?
Овен
Подходящий день для того, чтобы размышлять о разных вещах, искать новые способы решения старых проблем. Также можно строить долгосрочные планы. Их наверняка удастся реализовать. Многое становится проще и понятнее. Вы ко всем делам подходите творчески, поэтому быстро добиваетесь в них успеха. Гармонично складываются отношения с близкими. Не будет причин для разногласий и споров, появится масса возможностей порадовать тех, кто вам дорог. Вечер обещает хорошие новости и интересные предложения.
Телец
Утро подходит для того, чтобы взяться за какое-то новое дело. Вы отлично справляетесь с тем, что прежде казалось очень сложным, находите верные ответы на важные вопросы, понимаете, как можно добиться исполнения важных желаний. Стоит поторопиться, потому что позже появятся новые дела, станет гораздо труднее сосредоточиться. Вряд ли день обойдется без разногласий и споров. Но вы стараетесь сглаживать острые углы, сами не теряете хладнокровия и других успокаиваете. Так что к вечеру все неприятности остаются в прошлом.
Близнецы
Вы энергичны, настойчивы и способны достичь того, что прежде казалось почти невозможным. Важно не тратить время напрасно, избегать пустых споров. Умение быстро принимать решения и находить ответы на непростые вопросы сегодня пригодится вам не раз. День подходит для общения с людьми, чье мнение для вас важно. Вы заинтересуете их своими идеями, произведете хорошее впечатление. Полезно сосредоточиться на домашних делах. Они не покажутся утомительными и скучными, вы останетесь довольны результатом своих трудов.
Рак
Вы серьезно относитесь ко всему, за что беретесь, не бросаете слов на ветер. Такой подход приносит пользу. Во-первых, вы хорошо справляетесь даже со сложными делами. Во-вторых, ваше ответственное отношение к жизни очень нравится окружающим, многие понимают, что вы можете быть и надежным союзником, и хорошим другом. Первая половина дня проходит спокойно и плодотворно, вторая приносит сильные эмоции, какие-то вдохновляющие события. Она хорошо подходит для поездок, в том числе романтических. Необязательно отправляться далеко; важно просто сменить обстановку, побывать в новых местах.
Лев
День не самый простой, но все же достаточно благоприятный. В делах вы иногда сталкиваетесь с трудностями, но не отступаете перед ними и добиваетесь своих целей. Часто помогают друзья. Ваши идеи кажутся им перспективными, и кто-то наверняка изменит собственные планы чтобы принять участие в осуществлении ваших. Могут удачно решиться финансовые вопросы, будет шанс заключить выгодные сделки. Во всем, что касается денег, вы сегодня можете полагаться на интуицию: ее подсказки сейчас особенно точны и верны.
Дева
Нужно о многом подумать. Этот день может поставить перед вами непростые задачи. Не исключено, что придется заниматься тем, что вы предпочли бы поручить кому-нибудь другому. Хотя не все сразу получается хорошо, с делами вы отлично справляетесь. Полезным оказывается то, что вы узнали давным-давно. Не забудьте похвалить себя за хорошую память! Вероятны интересные разговоры, необычные встречи. Они произведут на вас сильное впечатление, натолкнут на интересные мысли. Возможно начало романтической истории, которая сыграет важную роль в вашей жизни.
Весы
Не горячитесь. Это один из тех редких дней, когда вам может быть нелегко сохранять спокойствие. Что-то идет не по плану, приходится откладывать дела, которыми вы рассчитывали заняться. К тому же ваше настроение меняется чаще, чем обычно, иногда вы сами не понимаете, почему. Хочется спорить, убеждать сомневающихся. Но даже доказав свою правоту, вы не чувствуете особенной радости. Настроение же вам поднимают две вещи: творчество и общение с близкими. Можно вспомнить о давнем хобби, оно вновь подарит массу позитивных эмоций.
Скорпион
Сегодня вы сделаете много полезного не только для себя, но и для других. Не оставаясь равнодушными к чужим проблемам, вы поддерживаете тех, кто столкнулся с трудностями, часто даете таким людям отличные советы. Те, кому вы сегодня помогли, со временем станут вашими надежными союзниками или близкими друзьями. Появляются новые идеи и планы. Приступать к их реализации пока рано: нужно многое обдумать, расставить приоритеты, решить, на чем вы сосредоточитесь в первую очередь. Не спешите делиться своими замыслами. Сначала стоит прислушаться к собственной интуиции, а уж потом – к чужому мнению.
Стрелец
Подходящий день для завершения дел, начатых раньше, решения вопросов, беспокоивших вас в течение рабочей недели. Становится ясно, чем нужно заняться в первую очередь, а что можно отложить. Вы не пытаетесь объять необъятное, ставите перед собой реальные цели, поэтому добиваетесь успеха. Радуют встречи со старыми знакомыми. Находится масса тем для разговора, поводов посмеяться вместе, а также дел, которые интересуют всех. В отношениях, прежде носивших исключительно дружеский характер, могут появиться романтические нотки.
Козерог
Стоит быть осторожнее во всем, что касается денег. Это не лучший день для крупных спонтанных покупок или заключения сделок, которые не планировались заранее. В остальном преобладает влияние позитивных эмоций. Чувствуя поддержку звезд, вы с энтузиазмом беретесь за сложные дела и отлично с ними справляетесь. Ладить с окружающими сегодня будет даже проще, чем обычно. Вы часто догадываетесь о мыслях даже малознакомых людей, понимаете, почему они действуют так, а не иначе. Удается прояснить многие недоразумения.
Водолей
День отличных идей, неожиданных озарений. Можно догадаться о чем-то важном, получить информацию, которая поможет принять правильные решения. Вы внимательны к мелочам, ничего не упускаете из виду. Иногда из-за этого дела отнимают больше времени, чем обычно. Зато вы не допускаете ошибок, которые позже пришлось бы исправлять. Вероятны необычные встречи. Вы можете о многом поговорить с людьми, чьи опыт и знания отличаются от ваших. Легко подружиться с человеком, который совсем на вас не похож. Да и начало романтической истории не исключено.
Рыбы
Не торопитесь. День требует взвешенных решений, обдуманных поступков. Не всегда стоит говорить первое, что приходит в голову. Ответы на многие вопросы оказываются сложнее, чем можно было предположить. Интуиция помогает во всем разобраться, но какие-то мелкие ошибки, досадные недоразумения все же возможны. Не всегда легко ладить с окружающими. Сегодня они чаще, чем обычно, вмешиваются в ваши дела. Из-за этого могут возникать напряженные моменты. Но вы не допускаете ссор, сохраняете хорошие отношения со всеми.