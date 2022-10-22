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Гороскоп на 22 октября 2022 года для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 22 октября 2022 года для всех знаков Зодиака
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Осень. Иллюстративное фото
Осень. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Гороскоп обещает день глобального порядка, и уйти от этого сложно. Если вы привыкли к тому, что у вас все вещи лежат, где придется, то, похоже, это не ваш день. Звезды склоняют к организованности во всем, начиная от обычных домашних дел и заканчивая романтическими отношениями.

Овен

Овен рискует весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Именно к этому его склоняют звезды гороскопа. Из-за этого собственные дела и планы могут оказаться на время отодвинутыми на второй план. Зато, помогая другим, Овен имеет шанс приобрести новых друзей и союзников. А это, согласитесь, тоже неплохо.

Телец

Как никогда Телец может удивить всех (в том числе и себя) своими организаторскими способностями. То, на что вчера окружающих пришлось бы долго уговаривать, у Тельца может получиться без лишних усилий. Проснувшийся у Тельца дар убеждения будет подкреплен яркостью позитивных эмоций, сочетающихся с безупречной логикой. Устоять против такого арсенала окружающим будет непросто.

Близнецы

Девизом Близнецов вполне может стать фраза «Важней всего порядок в доме»! И это относится не только к уборке помещения, но и к порядку в личных делах. Для Близнецов это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с близкими или устранить недоразумения, которые, возможно, накопились в семье на этот момент. Ну и благоустройством дома им тоже заняться не помешает.

Рак

Залог успеха Рака – это последовательность и постепенность, благо именно к этому его и склоняют звезды гороскопа. Ум будет работать четко и быстро, да и вообще дела обещают идти как по маслу. В общении Рак в этот день вполне может удивить окружающих своим здравомыслием и рассудительностью. В делах это принесет ему немало пользы, а вот у любимого человека, увы, способно вызвать зевоту.

Лев

Перед Львом встанет необходимость разобраться в своих финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долго. 22 октября очень полезным для Льва будет сесть за стол и расписать свои основные планы на ближайшее будущее, обратив особое внимание на графу расходов и доходов. Вероятность того, что эти планы окажутся удачными, очень высока.

Дева

Деве захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие ее настроения. Ничего страшного, занимайтесь спокойно своими делами, и все пойдет как по маслу. В этот день Дева будет особенно удачлива в делах, требующих последовательности и логичности, вот и не надо тратить лишних эмоций ни на что другое.

Весы

Что бы ни творилось вокруг, Весы предпочтут поставить стену между собой и окружающей действительностью. Мир пусть сходит с ума, как ему хочется, Весы же будут заниматься своими собственными делами, несмотря ни на что. Вообще, весь этот мир не стоит того, чтобы на него отвлекаться. Ну, разве что поговорить немного о его странностях и недостатках.

Скорпион

У Скорпиона появится шанс организовать любое шоу. Вопрос только в том, что это будет за шоу красивое представление с массой зрителей или банальная семейная сцена с битьем посуды и разговорами на повышенных тонах. В любом случае, артистические способности у Скорпиона будут на высоте. Осталось только найти им симпатичное применение.

Стрелец

На повестке дня у Стрельца будут стоять вопросы, связанные с организацией и дисциплиной. Все, что не вписывается в установленные нормы и правила, может вызывать у Стрельца активное неприятие. Постарайтесь, чтобы это не переросло в раздражение. Ну а если не хотите прослыть моралистом, не пытайтесь читать окружающим мораль. Оставьте это Крылову с Лафонтеном – у них это тоже получалось неплохо.

Козерог

Козерогу очень не мешает найти время для того, чтобы организовать какой-нибудь дружеский междусобойчик. Еще лучше устроить совместный поход с друзьями на какое-то мероприятие. Хоть в театр, хоть на выставку или в кино – главное, чтобы тема была интересная. В этом случае теплая дружеская атмосфера и позитивные эмоции Козерогу гарантированы.

Водолей

В этот день Водолею категорически противопоказано любое общение с начальством. Если же начальство, как назло, решит вызвать вас «на ковер», провести какую-то беседу или пообщаться с вами по телефону, придумайте любую отговорку. Все что угодно: больная бабушка, внезапная мигрень, атомная война… В противном случае, завтра общение с начальством у Водолея может плавно перетечь в разговор на повышенных тонах, а затем и в увольнение.

Рыбы

На повестке дня у Рыб будут стоять два небезызвестных вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». Вот только если на второй вопрос шансы найти ответ невысоки, то что касается поиска виноватых, здесь у Рыб сложностей не предвидится. Мысли о справедливости, а также о том, кому и как следует поступать, то и дело будут отвлекать Рыб от собственных планов. Так может и бог с ним, с поиском виноватых? Не лучше ли заняться своими делами, сообщает 1001goroskop.ru.

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