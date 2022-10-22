Гороскоп на 22 октября 2022 года для всех знаков Зодиака

Лев

Перед Львом встанет необходимость разобраться в своих финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долго. 22 октября очень полезным для Льва будет сесть за стол и расписать свои основные планы на ближайшее будущее, обратив особое внимание на графу расходов и доходов. Вероятность того, что эти планы окажутся удачными, очень высока.

Дева

Деве захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие ее настроения. Ничего страшного, занимайтесь спокойно своими делами, и все пойдет как по маслу. В этот день Дева будет особенно удачлива в делах, требующих последовательности и логичности, вот и не надо тратить лишних эмоций ни на что другое.

Весы

Что бы ни творилось вокруг, Весы предпочтут поставить стену между собой и окружающей действительностью. Мир пусть сходит с ума, как ему хочется, Весы же будут заниматься своими собственными делами, несмотря ни на что. Вообще, весь этот мир не стоит того, чтобы на него отвлекаться. Ну, разве что поговорить немного о его странностях и недостатках.

Скорпион