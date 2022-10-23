Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 24 по 30 октября

Первая половина этой недели складывается довольно удачно. В это время усиливается интуиция, а также фантазия, возрастает тяга ко всему непознанному, неизведанному, таинственному. Многие люди смогут раскрыть свои способности в таких сферах, как психология, музыка, танцы, изобразительное искусство или поэзия. Первая половина недели подходит для отдыха и релаксации. Водные процедуры и сон окажут большую пользу для вашего здоровья и самочувствия. Положение планет во второй половине недели призовет к самодисциплине и ответственности. В это время возможны ситуации, в которых станет ясно, насколько вы способны проявить ответственность и можно ли вам доверять. При этом вторая половина недели хорошо подходит для приятного общения, флирта, небольших поездок. В конце недели будет больше энергии. Очень важно использовать ее с умом, не тратить на бесполезные начинания.