Первая половина этой недели складывается довольно удачно. В это время усиливается интуиция, а также фантазия, возрастает тяга ко всему непознанному, неизведанному, таинственному. Многие люди смогут раскрыть свои способности в таких сферах, как психология, музыка, танцы, изобразительное искусство или поэзия. Первая половина недели подходит для отдыха и релаксации. Водные процедуры и сон окажут большую пользу для вашего здоровья и самочувствия. Положение планет во второй половине недели призовет к самодисциплине и ответственности. В это время возможны ситуации, в которых станет ясно, насколько вы способны проявить ответственность и можно ли вам доверять. При этом вторая половина недели хорошо подходит для приятного общения, флирта, небольших поездок. В конце недели будет больше энергии. Очень важно использовать ее с умом, не тратить на бесполезные начинания.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 24 по 30 октября
СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Благоприятные дни: 29, 30 октября
Неблагоприятные дни: 25, 26 октября
Любовь. Представителям самого сексуально «заряженного» зодиакального знака в настоящий момент можно позволить себе проявить инициативу в личной жизни. В данный период вам не стоит плыть по течению и ждать, что все решится, само собой. На вас обратят внимание только, если вы сами проявите активность. Будьте заметной или заметным – сейчас самое время сделать что-то с прической, как-то изменить внешность, приобрести что-то модное.
Работа. Самое время для серьезных финансовых вливаний в ваш бизнес. Конечный результат окупит все затраты.
Здоровье. Настоящий период чреват отравлениями и аллергиями. Следите за своим рационом.
Ваш маленький Скорпион. Удержите ребенка от употребления чипсов, сухариков и прочего фастфуда. Ему нужна здоровая пища.
СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
Благоприятные дни: 24 октября
Неблагоприятные дни: 27, 28 октября
Любовь. Типичным Стрельцам предстоит не самая простая неделя. Сейчас вам не стоит заниматься выяснением отношений, и вообще каким бы то ни было выяснением обстоятельств личной жизни вашего партнера до встречи с вами. Не проявляйте излишнего любопытства – это может стать причиной размолвки. Постарайтесь некоторое время побыть в одиночестве. Для восстановления душевного равновесия и гармонии в отношениях вам просто необходимо отдохнуть в тихом спокойном месте.
Работа. Сейчас удачное время для принятия решений, начала новых проектов, подписания важных контрактов.
Здоровье. Удачный период для начала цикла оздоровления, водных процедур и физических упражнений.
Ваш маленький Стрелец. Не сдерживайте проявления индивидуальности вашего ребенка, не подавляйте его.
КОЗЕРОГ 22.12 – 19.01
Благоприятные дни: 25, 26 октября
Неблагоприятные дни: 29, 30 октября
Любовь. В самом ближайшем будущем Козерогам явно захочется чего-то новенького. И это несмотря на ваш врожденный консерватизм. Все потому, что настало время обновления чувств. Пришло время преобразиться внешне внутренне. Не привязывайтесь к условностям и стереотипам. Чтобы двигаться вперед, порой нужно отказаться от чего-то старого. Но порой новое оказывается лишь хорошо забытым старым. И к личной жизни этот закон применим. Главное – посмотреть на ситуацию непредвзято и услышать внутренний голос.
Работа. Займитесь текущими делами, и не начинайте сейчас новых проектов. А лучше – возьмите отпуск.
Здоровье. Это не лучшее время для посещения косметолога и стоматолога. Берегитесь инфекций.
Ваш маленький Козерог. Ваш ребенок сейчас нуждается в полноценном отдыхе, иначе может заболеть.
ВОДОЛЕЙ 20.01 – 18.02
Благоприятные дни: 24, 27, 28 октября
Неблагоприятные дни: 25, 26 октября
Любовь. Водолеям сейчас, прямо скажем, будет не до личных отношений — они будут целиком погружены в работу, отвлечься от которой будет непросто. Не планируйте значимых мероприятий личного характера – работа не даст вам полноценно расслабиться. В противном случае не успеете ни там, ни там. Около месяца вам придется провести в таком режиме. На фоне стресса может ухудшиться не только самочувствие, но и климат в семье. Вы почувствуете, что наступила осень не только в природе, но и в отношениях, а чувства стали остывать.
Работа. Сейчас вам стоит прислушиваться к друзьям и компаньонам, вам просто необходимы свежие идеи.
Здоровье. Вас могут беспокоить боли в ногах. Если это произойдет – пройдите обследование и посетите флеболога.
Ваш маленький Водолей. Не перегружайте ребенка учебой и обязанностями по дому. Дайте ему немного свободы.
РЫБЫ 19.02 – 20.03
Благоприятные дни: 25, 26 октября
Неблагоприятные дни: 27, 28 октября
Любовь. Романтическим представителям «морского» зодиакального знака стоит «поднять паруса» и поймать ветер свободы. Это прекрасная неделя для свадеб и романтических встреч, медового месяца и романтических поездок. Несмотря на позднюю осень, для типичных Рыб конец октября – прекрасное время для отдыха. Если Вы найдете время для короткого отпуска, то получите такой мощный положительный заряд, что вам его хватит надолго, а самое главное – вдали от дома вы можете встретить человека, способного качественно изменить вашу жизнь в лучшую сторону.
Работа. Прекрасное время для карьерного и профессионального роста (правда, в ущерб личным отношениям).
Здоровье. Вероятно обострение хронических болезней и последствий давних травм, переломов и ушибов.
Ваши маленькие Рыбы. Не давайте сейчас своему ребенку играть столько, сколько ему хочется. Приучайте к дисциплине.
ОВЕН 21.03 – 19.04
Благоприятные дни: 27, 28 октября
Неблагоприятные дни: 29, 30 октября
Любовь. Вспыльчивым и неуравновешенным представителям зодиакального знака Овен придется пережить кризис отношений. Вы столкнетесь с непониманием и излишней придирчивостью и подозрительностью партнера. Возможен острый конфликт, выяснение отношений с «разбором полетов» и даже разрыв. Сексуальная неудовлетворенность, вероятно, наложит отпечаток на ваше поведение и отношения с окружающими. Берегите те отношения, которые у вас есть, иначе и их можете потерять.
Работа. Это удачный момент для зарубежной командировки, участия в выставках и презентациях.
Здоровье. Сейчас может быть особенно уязвима печень. Поберегите себя, воздержитесь от злоупотреблений.
Ваш маленький Овен. Постарайтесь найти время для интеллектуального общения с ребенком, расширения его кругозора.
ТЕЛЕЦ 20.04 – 20.05
Благоприятные дни: 29, 30 октября
Неблагоприятные дни: 25, 26 октября
Любовь. Спокойные и умиротворенные Тельцы время от времени остывают и их любовный пыл иссякает. Вероятно, ваши отношения с партнером по браку нуждаются в дополнительном импульсе, в «перезарядке батареек». Понимания сейчас достичь будет непросто, но нужно постараться это сделать, даже вопреки самолюбию. Отбросьте гордыню ради тех чувств, которые связывают вас и пойдите на примирение первым. Постарайтесь найти общие темы для диалога и не обращать внимания на то, что вас разделяет.
Работа. Ваш бизнес может оказаться под угрозой, не принимайте сейчас рискованных решений.
Здоровье. Это травматичный период, будьте очень внимательны за рулем и в обращении с электроприборами.
Ваш маленький Телец. Скорее всего, ваш ребенок устроит праздник непослушания. Не расстраивайтесь.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 – 21.06
Благоприятные дни: 24 октября
Неблагоприятные дни: 27, 28 октября
Любовь. Дорогие Близнецы! Не стоит многого ждать от данного периода. Лучше занять выжидательную позицию и самому не инициировать ни начала отношений, ни их разрыва, даже если ситуация подводит вас к необходимости делать серьезный жизненный выбор. Найдите возможность отдохнуть на природе и все осмыслить. В настоящее время уединение вам точно не противопоказано, а вот излишняя активность на личном фронте (характерная для легкомысленных представителей знака) может стать причиной серьезных проблем.
Работа. В данный момент не стоит заключать длительных соглашений и крупных контрактов. Это не ваше время.
Здоровье. Берегите почки, не переохлаждайтесь. Велика вероятность осложнений (нефрит, цистит и пр.)
Ваши маленькие Близнецы. Не повышайте на ребенка голос и не давите на него — сейчас он будет очень ранимым.
РАК 22.06 – 22.07
Благоприятные дни: 25, 26 октября
Неблагоприятные дни: 29, 30 октября
Любовь. Несмотря на хмурую осеннюю погоду, представители зодиакального Рака переживают прекрасный период для знакомств, налаживания и укрепления уже существующих отношений. Для творческого раскрытия время просто исключительное, но даже если вы далеки от творчества, вы все равно ощутите прилив жизненных сил. Возможно, вам захочется писать стихи или как-то по-другому осчастливить любимого человека. Замечательное время для свадеб, романтических вечеров, посещения концертов и ресторанов.
Работа. Трудиться, и еще раз трудиться. Придется на время смириться с подчиненной ролью, хоть вам это и тяжело.
Здоровье. Возможно, хронические заболевания напомнят о себе. Найдите время для визита к врачу.
Ваш маленький Рак. Вашего не всегда послушного ребенка пора приучать к тому, что есть такое слово «надо».
ЛЕВ 23.07 – 22.08
Благоприятные дни: 27, 28 октября
Неблагоприятные дни: 25, 26 октября
Любовь. Сейчас представителям зодиакального Льва не стоит посещать любимые ими вечеринки, клубы и шумные места найдите время для себя и своей души, пообщайтесь со своим партнером тет-а-тет. Сейчас вам просто необходим постоянный сексуальный партнер, иначе не сублимированные чувства могут довести вас до депрессии. Устройте романтический вечер при свечах, и вы поймете, что это то, что вам сейчас нужно. Обсудите с партнером перспективы улучшения условий совместного проживания.
Работа. Если ваша работа подразумевает креатив и творческий подход, вас ждет успех на этой неделе.
Здоровье. Не перенапрягайтесь, поберегите сердце. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций.
Ваш маленький Лев. В игровой манере старайтесь развить творческие способности вашего малыша.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 25, 29, 30 октября
Неблагоприятные дни: 27, 28 октября
Любовь. Типичным Девам небеса благоволят в настоящий момент. Ваши отношения с противоположным полом доставят вам и вашему партнеру немало положительным эмоций. Найдите время для искреннего общения, даже если вы уже давно вместе. В данный момент могут сложиться условия для романтической поездки. Покупайте тур и отправляйтесь в путешествие. Вас ждут приятные знакомства, способные перерасти в серьезные отношения. Несомненно, это один из лучших в году моментов для знакомств и завязывания отношений.
Работа. В бизнесе вам трудно будет добиться желаемого, скорее всего, вас будут отвлекать от дел вопросы стройки или ремонта.
Здоровье. Вероятно обострение психосоматических заболеваний, возможны проблемы с желудком и поджелудочной железой, пишет wday.ru.
Ваша маленькая Дева. Материнская забота и ласка – самое главное сейчас для вашего ребенка.
ВЕСЫ 23.09 22.10
Благоприятные дни: 27, 28 октября
Неблагоприятные дни: 24, 29, 30 октября
Любовь. Дорогие представители зодиакальных Весов! Сейчас очень хороший момент для налаживания отношений и восстановления мира в семье, если ранее отношения дали трещину. Одарите любимых знаками внимания, найдите время для посещения ресторана. Подарки и знаки внимания в настоящий момент определенно помогут укреплению чувств и налаживанию отношений. Хорошее время для общения в неформальной обстановке и поиска взаимопонимания. Шаткая ситуация в личной жизни сейчас может стабилизироваться.
Работа. Лишь личные встречи с деловыми партнерами принесут реальные плоды. Отправляйтесь в командировки.
Здоровье. Ваше здоровье в настоящий момент напрямую зависит от окружения. Если кто-то болен, то и вам угрожает опасность.
Ваши маленькие Весы. Учиться, учиться и еще раз учиться – сейчас прекрасный период для усвоения новых знаний.