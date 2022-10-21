КАК РЫБЬЯ ЧЕШУЯ ⟩ 20-летняя девушка из Вильяндимаа страдает от редкого заболевания

«Пока другие дети играли в песочнице и насыпали песок в формочки, мы по утрам убирали комнату, потому что на полу всегда было полно чешуек кожи», – говорит Эда , мать Эсты . Она также всю жизнь страдает от ихтиоза, и даже потеряла своего первенца из-за этой болезни.

Есть некоторые заболевания, которые невозможно скрыть. Редкая, но заметная болезнь – ихтиоз, когда кожа человека становится похожа на рыбью чешую, неизлечима и требует постоянного ухода. Телепередача Канала 2 «Südamesoov» побывала в гостях у этой семьи. Журналисты рассказали о мужестве 20-летней девушки, которая вопреки всему решила поделиться историей своей болезни. А также о ее матери Эде, которая, несмотря ни на что, с улыбкой преодолевает все жизненные сложности.