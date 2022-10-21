Эста, живущая в Вильяндимаа, всю жизнь страдает от ихтиоза. Редкое, но неизлечимое заболевание кожи требует постоянного ухода. Только так человек может вести удовлетворительный образ жизни.
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КАК РЫБЬЯ ЧЕШУЯ ⟩ 20-летняя девушка из Вильяндимаа страдает от редкого заболевания
20-летняя девушка из Вильяндимаа страдает от редкого заболевания
«Пока другие дети играли в песочнице и насыпали песок в формочки, мы по утрам убирали комнату, потому что на полу всегда было полно чешуек кожи», – говорит Эда, мать Эсты. Она также всю жизнь страдает от ихтиоза, и даже потеряла своего первенца из-за этой болезни.
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