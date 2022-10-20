ВАУ! ⟩ Певица Лиис Лемсалу поразила подписчиков новыми фото

Сегодня важный день для блестящей певицы Лийс Лемсалу – она празднует свое 30-летие. В честь этого события Лемсалу делится прекрасными снимками в социальных сетях. Под фотографиями несколько других любимых музыкантов поздравляют ее с днем рождения, рассказывает Elu24.
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«Новый год жизни, я иду!» – радостно говорит Лийс Лемсалу и делится несколькими привлекательными фотографиями на Instagram.
Лийс Лемсалу стала известной благодаря шоу «Эстония ищет суперзвезду», в котором она победила в четвертом сезоне. После своего триумфального появления на шоу Лемсалу выпустила множество синглов и порадовала зрителей многочисленными концертами. Подчеркивается особая позитивность и жизнерадостность Лемсалу.
Песня Лийс Лемсалу и Стефана «Doomino» завоевала титул «Радиохит года 2022» на эстонском конкурсе поп-музыки Kuldne Plaat. Певица признается, что в этом году она с нетерпением ждет декабря, так как они со Стефани находятся в рождественском концертном туре с 10 по 30 декабря.
«Поздравляю, красавица! И добро пожаловать в клуб тридцатилетних! Здесь все очень хорошо», – приветствует Лемсалу в день ее рождения Биргит Хигемель. «Счастливого, счастливого дня рождения», – желает Геттер Яани. «Отличный кадр! С днем рождения», – пишет Стефан, который представлял Эстонию на конкурсе песни «Евровидение». Юри Путсманн также желает удачи.
«Поздравляю, благодаря вам черное сияет как золото!» – говорит один из поздравителей. Действительно, Лемсалу ярко сияет в своем великолепном, воздушном праздничном платье.