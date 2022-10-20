ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ ФОТО ⟩ Сексуальность и сенсуальность: показ нижнего белья бренда Kriss Soonik взорвал Таллиннсую неделю моды

Шикарный показз был стилизован Йоханной Оден, макияж моделей делала визажист Катрин Сангла с помощью средств бренда Max Factor, над прическами колдовала команда Кевина Мерфи.
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Дизайнер выбрала для своих изделий велюровую ткань с принтом Katwoman и роскошным серебряным кружевом. В соответствии с наследием бренда в удобные модели были добавлены броские и привлекающие внимание детали, такие как пуховики из марабу. Впервые серебряный подвязочный шов можно увидеть в качестве детали на бюстгальтерах, лифах и трусах.
Премьера наряда, созданного в сотрудничестве с певицей Анетти для ее нового альбома Late to the Party, состоялась на TFW. Основатель и дизайнер марки белья Крисс комментирует: «Я являюсь большой поклонницей таланта Анетт уже много лет, и когда появилась возможность поработать над сценическим нарядом для ее нового альбома, я с радостью согласилась. Более того, Анетт очень ценит и любит мягкую одежду – от пижамных нарядов до платьев и кимоно, поэтому наше сотрудничество оказалось еще более удачным».