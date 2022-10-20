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ВАЖНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДЕБАТЫ ⟩ «Можно ли здесь пить водку из стакана?» На инфочасе в Рийгикогу обсуждали, что пьет Юри Ратас

Кристийна Рейманд
«Можно ли здесь пить водку из стакана?» На инфочасе в Рийгикогу обсуждали, что пьет Юри Ратас
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Фото: Kuvatõmmis Riigikogu infotunni videost/Youtube

«Нам запрещено входить в этот зал с едой», – сказал евродепутат Март Хельме Юри Ратасу. На этот раз одной из тем, обсуждавшихся на инфочасе Рийгикогу в среду, было то, что пьет из своей чашки спикер Рийгикогу Юри Ратас.

Премьер-министр отвечал на вопросы евродепутатов, но в какой-то момент что-то явно пошло не так и выбранный напиток Юри Ратаса почему-то крайне заинтересовал некоторых членов Рийгикогу. «Я хотел бы сделать одно процедурное замечание», – сказал Март Хельме, евродепутат от EKRE.

«Нам запрещено приходить сюда с едой. Я вижу, что уважаемый спикер Национальной Ассамблеи пьет кофе, а это не соответствует обычаям этого зала».

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