ВАЖНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДЕБАТЫ ⟩ «Можно ли здесь пить водку из стакана?» На инфочасе в Рийгикогу обсуждали, что пьет Юри Ратас

«Нам запрещено входить в этот зал с едой», – сказал евродепутат Март Хельме Юри Ратасу. На этот раз одной из тем, обсуждавшихся на инфочасе Рийгикогу в среду, было то, что пьет из своей чашки спикер Рийгикогу Юри Ратас.