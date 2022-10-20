Страшная новость распространилась по Сети утром 20 октября. Стало известно, что заслуженная артистка России Анна Большова попала в автомобильную аварию, которая закончилась страшной трагедией.
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП ⟩ Актриса Анна Большова насмерть сбила человека
По информации Telegram-канала Baza, смертельное ДТП произошло несколько дней назад. Ночью 14 октября Анна Большова на своей иномарке Audi Q3 двигалась по проселочной дороге в Калужской области. В то же время в районе деревни Грачевка дорогу решил перейти пешеход.
Роковую роль сыграло то, что путь был плохо освещен. Большова находилась в автомобиле одна и на повороте с Садовой улицы на Совхозную не заметила женщину 30-35 лет, которая в итоге оказалась под колесами авто. В ГИБДД Калужской области сообщили, что актриса сама вызвала полицию и скорую помощь, однако спасти пострадавшую не удалось - она скончалась до приезда специалистов.
Прибывшие на место аварии полицейские проверили Большову на содержание алкоголя в крови - знаменитость была абсолютно трезва. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Сама актриса никаких комментариев относительно случившегося пока не давала.
Напомним, что ранее актриса не была замечена за неосторожным вождением и в скандалы, связанные с нарушением ПДД не попадала. На протяжении многих лет она активно снимается в кино и играет в театре. Популярность ей принесла роль в рок-опере «Юнона и Авось», где она работала вместе с легендарным Николаем Караченцовым.