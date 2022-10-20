СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП ⟩ Актриса Анна Большова насмерть сбила человека

По информации Telegram-канала Baza, смертельное ДТП произошло несколько дней назад. Ночью 14 октября Анна Большова на своей иномарке Audi Q3 двигалась по проселочной дороге в Калужской области. В то же время в районе деревни Грачевка дорогу решил перейти пешеход.

Роковую роль сыграло то, что путь был плохо освещен. Большова находилась в автомобиле одна и на повороте с Садовой улицы на Совхозную не заметила женщину 30-35 лет, которая в итоге оказалась под колесами авто. В ГИБДД Калужской области сообщили, что актриса сама вызвала полицию и скорую помощь, однако спасти пострадавшую не удалось - она скончалась до приезда специалистов.

Прибывшие на место аварии полицейские проверили Большову на содержание алкоголя в крови - знаменитость была абсолютно трезва. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Сама актриса никаких комментариев относительно случившегося пока не давала.