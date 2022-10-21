Гороскоп на 21 октября: кому сегодня лучше даже не выходить из дома?

Чем плодотворнее вы проведете это время, тем быстрее станет заметным влияние позитивных тенденций, тем больше приятных сюрпризов ждет вас вечером. Важно думать о будущем. Стройте планы, мечтайте, сравнивайте разные возможные варианты развития событий. А воспоминания о неприятных событиях прошлого могут испортить настроение, так что лучше избегать их.

Овен

Серьезное отношение к делам позволяет избежать ошибок, добиться большого успеха. Вы не витаете в облаках, смотрите на вещи реально. Это помогает быстро разобраться в неоднозначных ситуациях, понять, как лучше себя вести. День подходит для посещения государственных организаций, составления официальных запросов, оформления документов. Все это получается быстро, не требует от вас серьезных усилий. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Сейчас вы хорошо понимаете друг друга, можете договориться о каких-то важных вещах. Можно вместе строить планы, делиться идеями.

Телец

Вы внимательно наблюдаете за происходящим вокруг, замечаете мелкие детали, которые могут оказаться важными. То, что вы узнаете сегодня, наверняка пригодится вам в ближайшее время, например, поможет принять правильные решения. Вы хорошо справляетесь с собственными делами, но занимаетесь не только этим. Остается время для того, чтобы помочь другим, принять участия в каких-то общественных проектах. Вероятны приятные знакомства. Вы быстро подружитесь с теми, кто вам симпатичен. Не исключено и начало романтических отношений.

Близнецы