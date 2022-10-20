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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые стильные гости второго дня Таллиннской недели моды: кто вам понравился больше всех?allinn Fashion Weekilt - leia ennast ja oma sõbrad!

Kristina Herodes Erlend Štaub
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Самые стильные гости второго дня Таллиннской недели моды: кто вам понравился больше всех?allinn Fashion Weekilt - leia ennast ja oma sõbrad!
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В Эстонии существуют две параллельные лиyнии гламура, которые часто  смешиваются, но каждая живет по собственным модным законам. Во второй день Таллиннской недели моды эстонская и российская модная аудитория встретились и обратили внимание друг на друга. Но перед финалом произошло нечто удивительное – в зале было больше мужчин, чем когда-либо. В чем дело? А в том, что на подиум вышли модели, демонстрирующие коллекцию сексуального нижнего белья Kriss Soonik. Кто заслужил больше всего аплодисментов от зрителей на втором дне моды? Смотрите!

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

Свежие лица! На этот раз мы выбрали лучших из лучших, тех королей и королев стиля, которые еще ни разу не появлялись на наших снимках.

Все, кто узнает себя или своих друзей, сообщите об этом на naine@postimees.ee, и мы добавим их имена. 

Появление Вилиты – это событие, и она всегда предстает перед нами как настоящее произведение искусства!
Появление Вилиты – это событие, и она всегда предстает перед нами как настоящее произведение искусства! Фото: Erlend Štaub/TFW
Плюс за головной убор и смелый выбор цвета. Дама в красном, в сапогах и форменной фуражке – таких женщин все уважают!
Плюс за головной убор и смелый выбор цвета. Дама в красном, в сапогах и форменной фуражке – таких женщин все уважают! Фото: Erlend Štaub/TFW
 Две звезды социальных сетей: Кятрийн Кюбар и Агне Вахер. Красотки!
 Две звезды социальных сетей: Кятрийн Кюбар и Агне Вахер. Красотки! Фото: Erlend Štaub/TFW
Рэпер Тийу всегда выглядит потрясающе!
Рэпер Тийу всегда выглядит потрясающе! Фото: Erlend Štaub/TFW
Шикарная! Особенно элегантно выглядит татуировка
Шикарная! Особенно элегантно выглядит татуировка Фото: Erlend Štaub/TFW
Мерви Кала знает, как играть на контрасте: красивое желтое платье, грубоватый чокер и ботфорты. Оголенные плечи всегда привлекают внимание.
Мерви Кала знает, как играть на контрасте: красивое желтое платье, грубоватый чокер и ботфорты. Оголенные плечи всегда привлекают внимание. Фото: Erlend Štaub/TFW
Анджела Рае в ярком платье чувствует себя на руках фототграфов, словно отдыхает в удобном кресле. 
Анджела Рае в ярком платье чувствует себя на руках фототграфов, словно отдыхает в удобном кресле. Фото: Erlend Štaub/TFW
Марибель Вяэна в маленьком черном платье срежает всех наповал!
Марибель Вяэна в маленьком черном платье срежает всех наповал! Фото: Erlend Štaub/TFW
Платье или короткое пальто? Цветовое сочетание называется просто: вырви глаз!
Платье или короткое пальто? Цветовое сочетание называется просто: вырви глаз! Фото: Erlend Štaub/TFW
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