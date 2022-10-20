Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака

Дева

Подходящий день для того, чтобы разобраться с многочисленными мелкими делами, которые давно требовали внимания. Сейчас у вас хорошо получается то, что раньше никак не удавалось. Это касается не только самостоятельных действий, но и участия в каких-то совместных проектах. Вы быстро договариваетесь с людьми, они хорошо понимают вас, делают все, что нужно. Близкие чаще обычного обращаются к вам за советами и даже иногда к ним прислушиваются. Ваш опыт помогает многим. Вторая половина дня подходит для того, чтобы обсуждать важные семейные дела. Удастся найти решение, которое понравится всем.

Весы

Не спешите, не принимайте важных решений, не обдумав их как следует. Это неплохой день, однако не такой простой, как вам, возможно, хотелось бы. Нужно время, чтобы разобраться в ситуации, понять, как лучше поступить. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела и не всегда делают это с благими намерениями. Будьте готовы защищать свои интересы. День хорошо подходит для того, чтобы вернуться к каким-то старым планам. Сейчас вы поймете, что в них нужно изменить, чтобы задуманное стало возможным. Часто помогают давние знакомые.

Скорпион