Наркоторговца, ударившего знакомого топором перед тартуским ночным клубом, не устраивает тюремная жизнь: условия в камере унижают достоинство

«В Тарту мужчину ударили топором в спину» — так называлась статья, опубликованная в 2016 году, когда Сийм Гроссберг, ранее судимый, дважды ударил знакомого топориком перед тартуским ночным клубом.

Рано утром 24 июля, около трех часов, Гроссберг услышал, что человек, с которым он враждовал, проводит время в тартуском ночном клубе Level. Подъехав к клубу, он достал из машины черно-оранжевый топор Fiskars и ударил своего знакомого по руке и спине.