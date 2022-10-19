Наркоторговец Сийм Гроссберг в прошлом году был приговорен Тартуским уездным судом к десяти годам лишения свободы. Однако Гроссберга, находящегося в тюрьме, совершенно не устраивают условия жизни там – слишком громкая музыка, а камера унижает его достоинство, пишет Elu24.
Для подписчиков
Наркоторговца, ударившего знакомого топором перед тартуским ночным клубом, не устраивает тюремная жизнь: условия в камере унижают достоинство
Наркоторговца, ударившего знакомого топором перед тартуским ночным клубом, не устраивает тюремная жизнь: условия в камере унижают достоинство
«В Тарту мужчину ударили топором в спину» — так называлась статья, опубликованная в 2016 году, когда Сийм Гроссберг, ранее судимый, дважды ударил знакомого топориком перед тартуским ночным клубом.
Ключевые слова