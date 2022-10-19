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Наркоторговца, ударившего знакомого топором перед тартуским ночным клубом, не устраивает тюремная жизнь: условия в камере унижают достоинство

Кетлин Крузе
Наркоторговца, ударившего знакомого топором перед тартуским ночным клубом, не устраивает тюремная жизнь: условия в камере унижают достоинство
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Фото: Arvo Meeks

Наркоторговец Сийм Гроссберг в прошлом году был приговорен Тартуским уездным судом к десяти годам лишения свободы. Однако Гроссберга, находящегося в тюрьме, совершенно не устраивают условия жизни там – слишком громкая музыка, а камера унижает его достоинство, пишет Elu24.

«В Тарту мужчину ударили топором в спину» — так называлась статья, опубликованная в 2016 году, когда Сийм Гроссберг, ранее судимый, дважды ударил знакомого топориком перед тартуским ночным клубом.

Рано утром 24 июля, около трех часов, Гроссберг услышал, что человек, с которым он враждовал, проводит время в тартуском ночном клубе Level. Подъехав к клубу, он достал из машины черно-оранжевый топор Fiskars и ударил своего знакомого по руке и спине.

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