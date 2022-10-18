Американская поп-певица, 40-летняя Бритни Спирс 17 октября разразилась в своем Twitter новыми обвинениями в адрес своего отца – Джейми Спирса.
«Отец пытался меня убить»: Бритни Спирс сделала скандальное заявление
Звезда опубликовала двухминутный аудиоклип и серию твитов, в которых припомнила отцу все, что он с ней делал, пока был ее опекуном, пишет Gordonua.
В частности, она рассказал о серии длительных МРТ (магнитно-резонансных томографий), которую ей пришлось пройти, прежде чем ее поместили в лечебное учреждение в первые дни ее опекунства. Вместо 30 минут Спирс лежала в капсуле по часу.
«Я действительно чувствовала, что мой отец пытался меня убить. И я надеюсь, что он сгорит в гребаном аду», – сказала певица в обращении.
Также Бритни считает несправедливым то, что те люди, которые, по ее мнению, подвергали ее жестокому обращению, избежали юридических последствий.
«Мы заслуживаем справедливости! Со мной грубо разговаривали и наказывали ни за что. Они причинили мне боль, а я не сделала абсолютно ничего плохого», – говорит звезда.
Спирс считает, что правосудие не восторжествовало, поскольку «судебная система прекратила разбирательство через два года после того, как я рассказала им о 15 годах жестокого обращения».
«Я хочу отвезти моего отца в удаленный дом, забрать его машину, отнять телефон, следить за тем, что он ест. Чтобы медсестры наблюдали, как он принимает душ и как одевается, и чтобы нигде он не был в уединении. Я хочу, чтобы он прошел через это, не имея на это никакой причины. И чтобы четыре охранника месяцами были рядом и говорили ему, что он никогда не сможет уйти. Хотела бы я посмотреть, как он будет себя чувствовать… Но, видите ли, этого никогда не случится! Я не понимаю, как им удается так легко уйти и избежать наказания за то, что они со мной сделали. Мир показал мне только то, что жестокость побеждает», – говорит Спирс.
1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Бритни Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.
С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.
22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.
23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.
29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.