«Отец пытался меня убить»: Бритни Спирс сделала скандальное заявление

Звезда опубликовала двухминутный аудиоклип и серию твитов, в которых припомнила отцу все, что он с ней делал, пока был ее опекуном, пишет Gordonua.

В частности, она рассказал о серии длительных МРТ (магнитно-резонансных томографий), которую ей пришлось пройти, прежде чем ее поместили в лечебное учреждение в первые дни ее опекунства. Вместо 30 минут Спирс лежала в капсуле по часу.

«Я действительно чувствовала, что мой отец пытался меня убить. И я надеюсь, что он сгорит в гребаном аду», – сказала певица в обращении.

Также Бритни считает несправедливым то, что те люди, которые, по ее мнению, подвергали ее жестокому обращению, избежали юридических последствий.

«Мы заслуживаем справедливости! Со мной грубо разговаривали и наказывали ни за что. Они причинили мне боль, а я не сделала абсолютно ничего плохого», – говорит звезда.

Спирс считает, что правосудие не восторжествовало, поскольку «судебная система прекратила разбирательство через два года после того, как я рассказала им о 15 годах жестокого обращения».