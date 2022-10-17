Полезный гороскоп: рассказываем все тонкости, о которых не надо забывать знакам Зодиака на этой неделе, пишет wday.ru.
Срочные советы знакам Зодиака на неделю с 17 по 23 октября: сделайте эти вещи, и ваша жизнь изменится
Гороскоп срочных советов для всех представителей зодиакального круга составила российский астролог Джйотиш Анна Русалкина.
Овны
Увидьте свою ценность, свои таланты. Что у вас получается лучше всех? Вы точно это знаете и гордитесь этим, но реализуете ли вы это или нет? Очень многие считают, что они обычные, что у них нет талантов. Но это не так. У каждого человека есть талант.
Возможно, он не приведет вас к мировой известности, но он точно способен подарить вам минуты или даже часы радости от реализации и, как итог, ощущение своей ценности. Если теряетесь, то спросите минимум десять человек и поразмышляйте над ответами.
Тельцы
Займитесь пранаямой или любыми другими дыхательными практиками. Это не только даст вам спокойствие, но и позволит уменьшить количество непредвиденных расходов, которые время от времени сейчас могут досаждать вам.
Нет времени? Просто наблюдайте за своим дыханием в транспорте, в магазине – это уже считается. И даже этот минимум способен принести пользу.
Близнецы
Попросите помощи и поддержки у более статусных друзей, кто добился на данный момент большего, чем вы, кем вы искренне восхищаетесь. У вас очень много друзей, ведь вы прирожденные мастера коммуникаций.
И это момент, когда можно позволить себе общаться не только ради удовольствия или обмена информацией, но и для своей личной пользы.
Раки
Сфокусируйтесь на себе, направьте тот бесконечный ресурс заботы и внимания, которым вы постоянно одариваете других, на себя.
Эта неделя создана для вашего внутреннего наполнения, ведь как часто вы, следуя своей природе, отдаете себя всю без остатка и даже больше. Но это неправильно – и может привести не просто к истощению, но и болезням.
Львы
Уделите внимание своему здоровью, осенней профилактике. Совсем скоро, 17 октября, Солнце – ваша планета покровитель, перейдет в очень непростое состояние и пробудет в нем до 16 ноября, что может принести сложности со здоровьем и уровнем энергии. Поэтому уже сейчас начинайте заботиться о физической составляющей вашего тела.
Девы
Внимание на финансы, причем в очень интересном ключе – не жалейте тратить деньги на себя. Подумайте, что вы давно хотели, но откладывали, и разрешите себе это приобрести.
Если сейчас совсем нет возможности, то сделайте себе хотя бы какой-то небольшой подарок: маленькую безделушку, новую шапку, сережки или даже просто вкусняшку. Иначе вы все равно потратите эти деньги на себя, но только в разрезе лечения.
Весы
Простите тех, на кого вы в обиде. Это не значит, что нужно снова начинать с ними общаться, звонить, видеться, делиться жизненными переживаниями и счастливыми моментами.
Вполне возможно, человек уже перешел такую грань, откуда нет возврата. Простите его внутри своей души, увидьте, для чего эта ситуация возникла – для осознания своей ценности, личностных границ или чего-то другого?
Скорпионы
Почитайте про реинкарнацию и про опыт людей, переживших клиническую смерть. Одним словом, поисследуйте тему, которая у многих из нас вызывает ужас и трепет, а также является табуированной для нашего общества – тему смерти.
И увидьте, что это не что иное, как трансформация, переход из одного состояния в другое. Сейчас у вас могут выйти на поверхность много страхов по этому поводу, а подобные исследования их уберут.
Стрельцы
Сверьтесь со своими целями относительно работы и самореализации. Вы сейчас находитесь на том месте, где хотели бы? Что вы предпринимаете, чтобы идти дальше, расти дальше? У вас есть четкий план, как этого достигнуть?
Займитесь этим на этой неделе. Хорошо будет прописать цели на год, пять и даже десять лет, чтобы увидеть все в перспективе.
Козероги
Посмотрите, во что вы верите, кому вы верите, кто является для вас авторитетом, к чьему мнению вы прислушиваетесь. Эти люди действительно достойны этого, их слова и действия не расходятся?
Если у вас нет пока людей, на которых вы ориентируетесь, то присмотритесь к окружению, знаменитостям и найдите их себе.
Водолеи
Увидьте себя, как источник своей силы, вдохновения, движения вперед. И подумайте, чем и как вы подпитываете этот источник, каким образом пополняете энергию, которую дарите потом другим.
Может быть, это недовольство, помыкание и сравнение с другими? Или видение своей красоты во всем? Находите время для процедур красоты на этой неделе, чтобы через физику напитывать себя.
Рыбы
Будьте загадочными на этой неделе. Не делитесь своими планами и мечтами ни с кем, сохраняйте их внутри себя, надежно «капсулируйте» их, чтобы ничья негативная энергия (а ее сейчас очень много) не разрушила ваши надежды.
Не объясняйте никому свое поведение, не оправдывайте свои поступки, попробуйте прожить это время так, как хочется именно вам.