Срочные советы знакам Зодиака на неделю с 17 по 23 октября: сделайте эти вещи, и ваша жизнь изменится

Раки

Сфокусируйтесь на себе, направьте тот бесконечный ресурс заботы и внимания, которым вы постоянно одариваете других, на себя.

Эта неделя создана для вашего внутреннего наполнения, ведь как часто вы, следуя своей природе, отдаете себя всю без остатка и даже больше. Но это неправильно – и может привести не просто к истощению, но и болезням.

Львы

Уделите внимание своему здоровью, осенней профилактике. Совсем скоро, 17 октября, Солнце – ваша планета покровитель, перейдет в очень непростое состояние и пробудет в нем до 16 ноября, что может принести сложности со здоровьем и уровнем энергии. Поэтому уже сейчас начинайте заботиться о физической составляющей вашего тела.

Девы

Внимание на финансы, причем в очень интересном ключе – не жалейте тратить деньги на себя. Подумайте, что вы давно хотели, но откладывали, и разрешите себе это приобрести.

Если сейчас совсем нет возможности, то сделайте себе хотя бы какой-то небольшой подарок: маленькую безделушку, новую шапку, сережки или даже просто вкусняшку. Иначе вы все равно потратите эти деньги на себя, но только в разрезе лечения.

Весы

Простите тех, на кого вы в обиде. Это не значит, что нужно снова начинать с ними общаться, звонить, видеться, делиться жизненными переживаниями и счастливыми моментами.