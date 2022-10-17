Во время политических кампаний по-прежнему даются всевозможные обещания и объявляется то, за что выступают кандидаты. Так, кандидат в конгресс от Нью-Йорка пообещал своим избирателям, что он позитивно относится к секс-индустрии, и в доказательство этого выпустил порновидео, пишет Elu24.
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ЖЕСТКАЯ КАМПАНИЯ ⟩ Американский политик выпустил порновидео во время выборов
Американский политик выпустил порновидео во время выборов
Кандидат в члены Конгресса США Майк Иткис в разгар предвыборной кампании опубликовал в Сети порнографический ролик, в котором принял участие. Об этом сообщает City & State NY. Напарницей 53-летнего политика в откровенных сценах стала звезда фильмов для взрослых Николь Сейдж.