ЖЕСТКАЯ КАМПАНИЯ ⟩ Американский политик выпустил порновидео во время выборов

Во время политических кампаний по-прежнему даются всевозможные обещания и объявляется то, за что выступают кандидаты. Так, кандидат в конгресс от Нью-Йорка пообещал своим избирателям, что он позитивно относится к секс-индустрии, и в доказательство этого выпустил порновидео, пишет Elu24.