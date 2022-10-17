Главное – прячьтесь правильно! Прогноз Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 октября:

Наступающая неделя предваряет коридор затмений, который, вероятно, принесет нам очередные судьбоносные изменения. Это одна из точек выбора будущего – камень, на котором выбито: «Направо пойдешь… Налево пойдешь…» – предупредила Василиса Володина.

«Но, как и в сказке, все варианты выбора выглядят сложными. Да и решения, куда повернуть, принимаем не мы с вами. Мы просто нервно топчемся в преддверии этой развилки и разглядываем, что там болтается под ногами», – продолжила астролог и объяснила, что «под ногами (в ближайшие дни с 17 по 23 октября) соединение Солнца с Венерой в Весах. Эта констелляция дает возможность оставаться невидимым и не терять при этом силу.

«Невидимость сейчас усиливает и помогает. Если хотите успешно проживать эту неделю, лучше уйти с радаров (сожжение Венеры в ее собственном знаке), делать вид, что вы здесь ни при чем, что главный кто-то другой. Делегировать, не высовываться, посылать от себя кого-то другого. Не привлекать всеобщего внимания, а сделать вид, что его достоин кто-то другой, а вы просто прицепом», – говорит астролог.

По словам Василисы Володиной, аспекты к этому соединению только дополняют картину. Эта верная невидимость позволит в начале недели продвинуться в каких-то договоренностях (трины к Марсу), а начиная со среды – успешно противостоять давлению внешних обстоятельств (квадраты к Плутону).

«Это как нобелевскому лауреату взять в соавторство неизвестного студента и поставить его фамилию на обложке книги первой. Не подумайте, что я здесь главный. Именно так все и подумают. А если студента вообще вычеркнуть из соавторов, можно нажить обвинения в свой адрес. Прячьтесь правильно – вот главный совет недели», – уверяет Василиса Володина.