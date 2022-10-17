Звезды гороскопа призывают быть осторожнее со своими чувствами и желаниями: эмоции в этот день могут перехлестывать через край. По этой причине обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, случайное знакомство – обернуться изменой, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра, так что лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
Гороскоп на 17 октября года для всех знаков Зодиака
Овен
Телец
Единственное, что может помешать Тельцу осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Тельца будет то и дело путать карты не только ему самому, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо ему за это не скажут? Именно поэтому Тельцу лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.
Близнецы
Близнецам не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут их не только под ногами. В этот день у Близнецов как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, они легко могут найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать их начинания.
Рак
Раку ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Рак все-таки рискнет в этот день отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато 17 октября у Рака здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.
Лев
Дева
Эмоции Девы наконец-то вырвутся на свободу. Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, эмоции Девы будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.
Весы
У Весов возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться – звезды гороскопа склоняют Весы подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки, сделанные в этот день, едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.
Скорпион
Скорпион должен сам стать кузнецом своего счастья. И не только своего. Окружающие сами будут тянуться к нему, отдавая инициативу в его руки. Эмоции Скорпиона обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а его задумки и планы – интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Скорпиона.
Стрелец
Козерог
Козерогу не мешает принимать решения чуточку быстрее. День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Козерог в этот день будет склонен так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. 17 октября надо думать руками, а не головой.
Водолей
Водолей как никогда будет иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, ему придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые Водолей купит в этот день, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества – просто идеальными.
Рыбы
Рыбы не раз получат возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Рыбам можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов, сообщает 1001goroskop.ru.