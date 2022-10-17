Гороскоп на 17 октября года для всех знаков Зодиака

Лев

Лев будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели он не ставил перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Лев не хочет, чтобы день прошел впустую, ему не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.

Дева

Эмоции Девы наконец-то вырвутся на свободу. Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, эмоции Девы будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

Весы

У Весов возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться – звезды гороскопа склоняют Весы подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки, сделанные в этот день, едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.

Скорпион