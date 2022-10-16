Гороскоп на воскресенье: Весам не стоит переживать по пустякам, Тельцы – действуйте!

Рак

Не теряйте времени. Этот день отлично подходит для того, чтобы перейти от размышлений и планирования к конкретным действиям, осуществить то, что было задумано раньше. Вы быстро принимаете верные решения, легко меняете планы, если в этом возникает необходимость. Многие импровизации и смелые эксперименты окажутся удачными. Вы отлично ладите с людьми, часто с полуслова понимаете даже тех, кого видите впервые. Будет возможность помириться с человеком, с которым вы были в ссоре. Подходит день и для того, чтобы восстановить какие-то деловые связи: повод для этого найдется.

Лев

День размышлений. Можно по-новому взглянуть на события недавнего прошлого, понять, почему все сложилось так, а не иначе. Разобравшись, в чем были правы, а в чем ошибались, вы определитесь с планами на будущее. Будет шанс исправить какие-то старые промахи, и вы им наверняка воспользуетесь. Не всегда просто найти общий язык с окружающими, но даже в моменты разногласий вы сохраняете самообладание и дружелюбный настрой, не горячитесь, стараетесь сгладить острые углы. Люди это ценят и относятся к вам все лучше.

Дева