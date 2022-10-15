Эти пять имен носят самые опасные водители-мужчины

Альберт

Носитель этого редкого имени тоже может оказаться не самым правильным водителем. Альберт за рулём чувствует себя чуть ли не богом, поэтому просто не замечает других автомобилистов. Мужчина думает так: раз он едет на дорогой и элитной машине (а других авто обладатель этого имени никогда не приобретает), то все обязаны уступать ему дорогу и пропускать. Эгоизм и одновременно оптимизм заставляют Альберта идти на риск с улыбкой, будучи уверенным, что в этот раз опять ничего плохого не произойдёт. Но это не лучшая позиция для участника дорожного движения.

Виктор

Обладатель имени Виктор часто делает что-то, просто чтобы впечатлить других. Ему неважно, будет это эмоция положительная или отрицательная, главное — оказаться замеченным. Из-за такого подхода Витя становится необоснованно рисковым водителем, с которым порой бывает просто опасно ездить. Эмоциональность подталкивает Виктора гнаться за адреналином при любой возможности. Находясь «в облаках», обладатель этого имени начинает по-особенному ценить жизнь. Именно из-за чувства повышенной собственной ценности мужчина рискует снова и снова.

Дмитрий