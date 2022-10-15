Павел Глоба считает, что среди двух знаков Зодиака наблюдается самое большое количество женщин, являющихся плохими женами, они не признают ведение быта и создание уюта в квартире, обладают чрезмерным эгоизмом и требовательностью.
«Вытянет все соки»: Павел Глоба назвал самых опасных жен по знаку Зодиака
Овны
Сами по себе представители этого Знака очень своеобразные люди, достаточно вспыльчивы, но отходчивы, редко признают чужую точку зрения - это касается любого пола. В женщинах-Овнах эти не очень приятные для общества черты характера могут преумножаться в несколько раз, представительница Знака может вести себя агрессивно, доказывая свое мнение, может долгое время мстить за ту или иную ситуацию. Кроме того, женщины-Овны зачастую серьезные карьеристы, поэтому работа по дому для них уходит на последний план.
Раки
Представительницы этого Знака, как показывает практика, непостоянны и заносчивы, причем проявляться это может даже в почтенном возрасте. Они любят доминировать и властвовать, а чужие интересы для них зачастую почти ничего не стоят. Однако стоит отметить, что если вы сможете найти с ними общий язык (что очень сложно), женщина-Рак может превратиться в примерную супругу и отложить свои принципы на самую дальнюю полку.