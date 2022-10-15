«Вытянет все соки»: Павел Глоба назвал самых опасных жен по знаку Зодиака

Сами по себе представители этого Знака очень своеобразные люди, достаточно вспыльчивы, но отходчивы, редко признают чужую точку зрения - это касается любого пола. В женщинах-Овнах эти не очень приятные для общества черты характера могут преумножаться в несколько раз, представительница Знака может вести себя агрессивно, доказывая свое мнение, может долгое время мстить за ту или иную ситуацию. Кроме того, женщины-Овны зачастую серьезные карьеристы, поэтому работа по дому для них уходит на последний план.