Крутой вираж: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, жизнь которых круто изменится с 15 октября

Дева

Девы смогут легко решать с 15 октября любые финансовые и имущественные вопросы, сейчас для них начинается очень удачный период. В прогнозе Глобы говорится, что новый период будет для Дев более счастливым и ярким. Сейчас как никогда не стоит закапываться с головой в дела, уделите больше внимания близким. Рабочие дела решатся легко, практически без вашего личного участия. Многое будет зависеть от открытости представителей знака. Если они достаточно открыты, то и новые горизонты будут поистине великими