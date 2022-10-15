Популярный астролог и публицист Павел Глоба в традиционном прогнозе, опубликованном ftimes.ru, отметил два знака Зодиака, которым стоит рассчитывать на крутые изменения в судьбе с 15 октября 2022 года.
Крутой вираж: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, жизнь которых круто изменится с 15 октября
Дева
Девы смогут легко решать с 15 октября любые финансовые и имущественные вопросы, сейчас для них начинается очень удачный период. В прогнозе Глобы говорится, что новый период будет для Дев более счастливым и ярким. Сейчас как никогда не стоит закапываться с головой в дела, уделите больше внимания близким. Рабочие дела решатся легко, практически без вашего личного участия. Многое будет зависеть от открытости представителей знака. Если они достаточно открыты, то и новые горизонты будут поистине великими
Водолей
15 октября 2022 года Водолеи окунутся в новую реальность. Неожиданно для себя они окажутся в центре внимания, будут пользоваться невероятным уважением и признанием. Новые проекты, новые деловые знакомства и контакты будут очень выгодными, начинайте их сейчас, не медлите, считает Глоба.
В личной жизни одинокие представители знака имеют все шансы найти свою половинку. Вселенная даст Водолеям шанс все изменить в жизни, воспользуйтесь им.