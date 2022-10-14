Астропрогноз на предстоящую неделю для всех знаков Зодиака расскажет, как прожить семь дней с наименьшими потерями, пишет wday.ru.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 19, 20 октября
Неблагоприятные дни: 17, 18, 23 октября
Любовь. Предстоящая неделя обещает быть весьма интересной, и даже захватывающей для людей, рожденных под знаком Весов. Сейчас тот самый момент, когда вы можете и должны занять подобающее вам место. Для кого-то пьедестал, для кого-то — просто доминантное положение в семье или любовных отношениях. Наступает период раскрытия вашего личностного потенциала. Постарайтесь не упустить возможности, которые подарит вам судьба.
Работа. Инициатива в бизнесе даст хороший результат. Но если вы не станете инициатором новых проектов, все останется на прежнем уровне.
Здоровье. Остерегайтесь переохлаждения. В настоящее время простуда может перерасти в гайморит или отит.
Ваши маленькие Весы. Ваш ребенок будет на этой неделе неуемно активным, обеспечьте ему максимально полезный досуг.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 17, 18 октября
Неблагоприятные дни: 19, 20 октября
Любовь. Сейчас вам необходимо кому-то высказаться, обрести родственную душу. Скорпионам периодически просто необходим катарсис, и похоже, такой момент настал. В любовной жизни торопиться вам сейчас точно не стоит. Не принимайте скоропалительных решений в личной жизни, не рубите сгоряча. Постарайтесь простить обиды, и не драматизируйте ситуацию. Займитесь своим здоровьем, пройдите курс массажа — к вам вернется хорошее настроение и желание жить. Эта неделя хороша для релаксации, но точно не для активных действий.
Работа. Если вы арендуете площади, будьте готовы к изменению условий аренды в худшую сторону.
Здоровье. На фоне стресса вероятна бессонница и прочие расстройства нервной системы. Не перенапрягайтесь.
Ваш маленький Скорпион. Сейчас вам стоит присмотреться к собственному ребенку, возможно, он скрывает то, что его волнует.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 19, 20 октября
Неблагоприятные дни: 21, 22 октября
Любовь. Типичные представители знака проживут предстоящую неделю очень бурно (что вполне характерно для настоящих Стрельцов). Обстоятельства предоставят массу возможностей для внесения в жизнь новизны. Те, кто находится в поиске постоянного партнера, получат неплохую возможность познакомиться с кем-то в компании друзей. Тем же, кто состоит в браке, стоит задуматься о внесении разнообразия в супружеские отношения. Возможно, вам необходима смена обстановки или возможность какое-то время отдохнуть друг от друга.
Работа. Сейчас — хорошее время для перевооружения и переоснащения вашего бизнеса. Не бойтесь браться за что-то новое.
Здоровье. Избегайте перенапряжения и стрессовых ситуаций. Сейчас серьезных угроз вашему здоровью нет.
Ваш маленький Стрелец. Если Ваш ребенок хочет играть во взрослого — подыграйте ему, предоставьте ему немного свободы.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 21, 22 октября
Неблагоприятные дни: 17, 18, 23 октября
Любовь. Для Козерогов очень важен вопрос статуса, как социального, так и семейного. Если вы до сих пор не выяснили эмпирическим путем, кто «главный», или скорее, ведущий в ваших отношениях, а кто — ведомый, то события предстоящей недели могут внести ясность в этот вопрос. Вероятно, вам или вашему партнеру придется брать на себя ответственность, как-то отстаивать ваши общие интересы. Вот тут-то все и решится. В целом, для любви и новых знакомств время далеко не самое лучшее.
Работа. Вас ожидают претензии со стороны руководства, и возможно, новые дополнительные обязанности. Но вы справитесь.
Здоровье. Ваше здоровье в настоящий момент находится под угрозой. Опасайтесь обострения хронических заболеваний.
Ваш маленький Козерог. Не будьте излишне холодны и требовательны, сейчас это может нанести урон психике вашего ребенка.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 23 сентября
Неблагоприятные дни: 19, 20 октября
Любовь. Водолеи сейчас пребывают в позитивном настроении, что непременно должно привлечь к вам внимание противоположного пола. Ситуация будет способствовать росту вашего авторитета и успеху в любви. Не останавливайтесь на полуслове. Доводите начатое до логического завершения. Фортуна будет благоволить вам вдали от дома, посему — постарайтесь найти возможность для далекой романтической поездки по пределам необъятной Родины. Но даже тем, кому не удастся разнообразить жизнь поездкой, судьба подарит шанс немного изменить жизнь к лучшему.
Работа. Ваша инициатива в настоящий момент будет поддержана, а совместные проекты с иностранными партнерами получат новый импульс.
Здоровье. Сейчас вам стоит воздержаться от употребления алкоголя. Поберегите печень.
Ваш маленький Водолей. Настоящий момент благоприятствует расширению кругозора вашего ребенка.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 17, 18 октября
Неблагоприятные дни: 21, 22 октября
Любовь. Ближайшая неделя для представителей знака Рыб — экстремальная во всех отношениях, и в личной жизни — особенно. Для поисков любви период сейчас просто опасен. Берегите себя и не вступайте в выяснение отношений с незнакомыми людьми. В целом, скучать не придется. Старайтесь не обострять отношения, не провоцируйте своего партнера, и не играйте на нервах. В этот период разрушить отношения гораздо проще, чем построить их. Постарайтесь сублимировать сексуальную энергию, направьте ее в творческое или любое иное созидательное русло.
Работа. Ваш бизнес переживает непростое время. Вам придется принимать рискованные решения.
Здоровье. Ваш организм в настоящий момент уязвим для инфекций. Примите профилактические меры.
Ваши маленькие Рыбы. Ваш ребенок на этой неделе будет обостренно реагировать на критику. Не сильно ругайте его.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 19, 20 октября
Неблагоприятные дни: 17, 18, 23 октября
Любовь. От природы взбудораженным Овнам не следует рассчитывать на сглаживание противоречий в отношениях с партнером в ближайшем будущем. Возможны разногласия с супругом по бытовым и домашним вопросам, а возможно — и по более принципиальному поводу. Возможно, вам стоит согласиться с точкой зрения партнера, если вы дорожите отношениями. Не доводите ситуацию до накала. Поверьте, буквально через месяц вы сможете посмотреть на нее с другой точки зрения, и проблема вам покажется не стоящей выеденного яйца.
Работа. Это неважное время для новых проектов, зато подходит для ликвидации предприятий и фирм.
Здоровье. Неприятности на работе могут привести к обострению хронических болезней. Не поднимайте тяжестей.
Ваш маленький Овен. У вашего ребенка на этой неделе могут возникнуть проблемы в отношениях со сверстниками.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 21, 22 октября
Неблагоприятные дни: 19, 20 октября
Любовь. Октябрь для типичных Тельцов — не самое романтическое время. Период отдыха и веселого времяпрепровождения прошел вместе с летними месяцами и сентябрем. Отношения с противоположным полом в течение ближайшего времени будут далеки от идеальных. Весьма вероятно, проблемы на работе или болезнь (ваша или партнера) наложат тяжелый отпечаток на ваш союз. Груз проблем не позволит вам расслабиться и настроиться на гармонию. О флирте придется на время забыть. Будет не до него.
Работа. В настоящий момент настройтесь на обычную рутинную работу. Больших заработков не предвидится.
Здоровье. Вам могут доставить беспокойство проблемы пищеварения. Избегайте переедания.
Ваш маленький Телец. Сейчас у вашего ребенка есть риск подхватить болезнь в детском коллективе.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 19, 20, 23 октября
Неблагоприятные дни: 21, 22 октября
Любовь. Сейчас Близнецам точно не стоит замыкаться и проводить время в одиночестве (ведь вам это не свойственно, потому не идите против себя). Самое главное в данный момент — быть внутренне свободным и постараться радоваться каждому дню. Вы должны пережить внутреннее обновление и это в первую очередь касается личностных отношений, которые можно и нужно разнообразить. Ситуация благоволит вашему общению с противоположным полом, творческому раскрытию и проявлению лучших сторон вашего характера.
Работа. Направьте вашу энергию на поиск новых направлений в профессиональной деятельности.
Здоровье. Есть вероятность обострения болезней сердечно-сосудистой системы. Избегайте стрессов.
Ваши маленькие Близнецы. Вы должны позаботиться о раскрытии творческого потенциала вашего ребенка.
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 21, 22 октября
Неблагоприятные дни: 17, 18 октября
Любовь. К сожалению, на предстоящей неделе представителям зодиакального Рака придется больше заниматься вопросами строительства или ремонта, нежели посвящать время любви и романтике. Но с другой стороны, вы не потратите время впустую. Семейный очаг требует внимания и подпитки. Сейчас как раз такое время. Если ваш партнер разделяет ценности и традиции вашей семьи, то отношения только укрепятся. Обязательно уделите внимание и, если необходимо, окажите помощь своим пожилым родителям.
Работа. Не лучшее время для начинаний, но весьма эффективное для решения вопросов недвижимости.
Здоровье. Не перегружайте желудок, воздержитесь от острой и сильно прожаренной пищи.
Ваш маленький Рак. Общение с бабушками и дедушками сейчас будет очень полезно вашему ребенку.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 23 октября
Неблагоприятные дни: 19, 20 октября
Любовь. Предстоящая неделя готовит типичным Львам ряд приятных сюрпризов. Судя по всему, ваши львиные аппетиты (в том числе и сексуальные) будут временно удовлетворены. Вас ждут поездки, знакомства, веселое времяпрепровождение. Но не стоит останавливаться на достигнутом, тем более что отношения потребуют развития. В настоящий момент даже командировка может превратиться в романтическое путешествие. Вас ждут приятные многообещающие знакомства. Устройте себе и своему партнеру праздник — впечатления останутся в памяти надолго.
Работа. Неделя подойдет для заключения договоров на будущее, как длительных, так и краткосрочных.
Здоровье. Будьте осторожны, не переохлаждайтесь, избегайте сквозняков.
Ваш маленький Лев. Поездки и экскурсии на этой неделе реально поспособствуют интеллектуальному развитию вашего ребенка.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 17, 18 октября
Неблагоприятные дни: 21, 22 октября
Любовь. Представители самого рационального и продуманного знака могут использовать предстоящую неделю для решения всех своих личных вопросов, особенно, если они имеют отношение к имущественной сфере. Данный период подходит для укрепления, можно сказать «цементирования» отношений с противоположным полом. Не забудьте о ресторанах и красивых подарках. Это время больших покупок, инвестиций в будущее вашей семьи, а также исключительный момент для создания праздника любимому человеку. У вас непременно все получится.
Работа. Если вы планировали финансовую операцию или какое-то приобретение для вашего бизнеса — сейчас самое время.
Здоровье. Сейчас вы можете заболеть ангиной и на несколько дней выбиться из рабочего графика.
Ваша маленькая Дева. Если ваш ребенок начнет собирать что-либо, создавать коллекцию — поддержите это его в этом.