Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября

Работа. Ваш бизнес переживает непростое время. Вам придется принимать рискованные решения.

Здоровье. Ваш организм в настоящий момент уязвим для инфекций. Примите профилактические меры.

Ваши маленькие Рыбы. Ваш ребенок на этой неделе будет обостренно реагировать на критику. Не сильно ругайте его.

ОВЕН 21.03 — 19.04

Благоприятные дни: 19, 20 октября

Неблагоприятные дни: 17, 18, 23 октября

Любовь. От природы взбудораженным Овнам не следует рассчитывать на сглаживание противоречий в отношениях с партнером в ближайшем будущем. Возможны разногласия с супругом по бытовым и домашним вопросам, а возможно — и по более принципиальному поводу. Возможно, вам стоит согласиться с точкой зрения партнера, если вы дорожите отношениями. Не доводите ситуацию до накала. Поверьте, буквально через месяц вы сможете посмотреть на нее с другой точки зрения, и проблема вам покажется не стоящей выеденного яйца.

Работа. Это неважное время для новых проектов, зато подходит для ликвидации предприятий и фирм.

Здоровье. Неприятности на работе могут привести к обострению хронических болезней. Не поднимайте тяжестей.

Ваш маленький Овен. У вашего ребенка на этой неделе могут возникнуть проблемы в отношениях со сверстниками.

ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05

Благоприятные дни: 21, 22 октября

Неблагоприятные дни: 19, 20 октября