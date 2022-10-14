В четверг вечером были отмечены лучшие предприятия Эстонии. Для тех, кто пропустил гламурное мероприятие в Таллиннской школе музыки и балета (MUBA), смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сливки эстонского предпринимательства собрались на великолепном гала-концерте в новом здании школы MUBA
Сливки эстонского предпринимательства собрались на великолепном гала-концерте в новом здании школы MUBA
На торжественной церемонии награждения, состоявшейся в Таллиннской школе музыки и балета (MUBA), были определены победители конкурса «Предпринимательская премия 2022», объявлены компания года, молодой предприниматель года и так далее.