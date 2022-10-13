Только не Меган: кому достанутся драгоценности Елизаветы II

У королевы Елизаветы II была одна из самых богатых коллекций драгоценностей во всем мире. Начало роскошной коллекции положила королева Виктория: еще в 1800-х годах она начала собирать самые интересные и дорогие украшения.

Традицию продолжила королева Мария. Путешествуя по миру, она скупала понравившиеся ей броши, кольца, колье и тиары. Многие из собранных драгоценностей перешли в качестве наследства внучке Марии – будущей британской королеве Елизавете II.

Елизавете II принадлежало не все

Все, что было у королевы из украшений, делится на две основные категории: первая – коронные драгоценности, то есть принадлежащие короне и бывшие у Елизаветы в доверительном управлении; вторая – частная коллекция Елизаветы II, то есть украшения, которые она купила сама, получила в подарок или в наследство.

Коронные драгоценности – собственность государства. Их нельзя подарить или оставить в наследство, они автоматически переходят в собственность нового монарха, в данном случае их владельцем стал король Карл III и его жена Камилла, а в дальнейшем они перейдут принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Королева давала поносить драгоценности

Иначе обстоит дело с частной коллекцией драгоценностей. Королева Елизавета II владела более чем 300 украшениями стоимостью более 110 миллионов долларов США.