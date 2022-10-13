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Только не Меган: кому достанутся драгоценности Елизаветы II

Limon.ee
Только не Меган: кому достанутся драгоценности Елизаветы II
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Меган Маркл.
Меган Маркл. Фото: Stephen Lock

Британские таблоиды наперебой строят предположения о том, кому Елизавета II завещала свою огромную коллекцию драгоценностей, пишет Телепрограмма.

У королевы Елизаветы II была одна из самых богатых коллекций драгоценностей во всем мире. Начало роскошной коллекции положила королева Виктория: еще в 1800-х годах она начала собирать самые интересные и дорогие украшения.

Традицию продолжила королева Мария. Путешествуя по миру, она скупала понравившиеся ей броши, кольца, колье и тиары. Многие из собранных драгоценностей перешли в качестве наследства внучке Марии – будущей британской королеве Елизавете II.

Елизавете II принадлежало не все

Все, что было у королевы из украшений, делится на две основные категории: первая – коронные драгоценности, то есть принадлежащие короне и бывшие у Елизаветы в доверительном управлении; вторая – частная коллекция Елизаветы II, то есть украшения, которые она купила сама, получила в подарок или в наследство.

Коронные драгоценности – собственность государства. Их нельзя подарить или оставить в наследство, они автоматически переходят в собственность нового монарха, в данном случае их владельцем стал король Карл III и его жена Камилла, а в дальнейшем они перейдут принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Королева давала поносить драгоценности

Иначе обстоит дело с частной коллекцией драгоценностей. Королева Елизавета II владела более чем 300 украшениями стоимостью более 110 миллионов долларов США.

Королева не была жадиной: часто давала поносить то или иное украшение членам королевской семьи. Так, Кейт Миддлтон выходила замуж в тиаре, принадлежащей свекрови, и Меган Маркл тоже досталась на свадьбу одна из тиар. Камилла Паркер много раз появлялась на мероприятиях в одной из драгоценных королевских тиар.

Что достанется Кейт Миддлтон

Специалисты предполагают, что по завещанию большая часть коллекции будет сосредоточена в одних руках, и, вероятнее всего, этими руками станут руки Кейт Миддлтон.

Инсайдеры не раз подтверждали: Елизавета симпатизирует супруге принца Уильяма, она много раз высказывала свое восхищение умением Кейт совмещать королевские обязанности с достойной семейной жизнью, функциями заботливой мамы и жены.

Что достанется другим женщинам королевской семьи

Но, скорее всего, часть коллекции покойная королева завещала другим женщинам и девушкам семьи. Ведь есть еще принцессы Беатрис и Евгения, а также принцесса Анна с дочерью Зарой Тиндолл, есть Софи – графиня Уэссекская (которую называли любимой невесткой королевы), есть маленькая принцесса Шарлотта…

Огромный налог

Между прочим, получив дорогие ювелирные изделия по наследству, члены королевской семьи будут должны заплатить налог на наследство в размере 40% стоимости украшений.

Так что, вполне вероятно, для них будет выгоднее и разумнее оставить часть драгоценностей в собственности государства, то есть передать их в коронную часть коллекции, а потом при необходимости брать оттуда «взаймы».

Что достанется Камилле и Меган Маркл

Есть мнение, что право первой выбирать себе украшения из королевской коллекции получит Камилла – королева-консорт. За ней в очереди – Кейт Миддлтон (принцесса Уэльская). Что же касается Меган Маркл, ей, скорее всего, тоже достанется что-то из уникальной коллекции, но немного: ее ранг гораздо ниже остальных дам семьи.

Однако здесь возможны сюрпризы: сообщается, что летом 2022 года Елизавета II внесла изменения в свое завещание. Может быть, Камилле не достанется вообще ничего: Елизавета не очень-то любила свою невестку. Да и Меган, несмотря на брак с младшим внуком покойной королевы, не является действующим членом королевской семьи, а значит, может остаться ни с чем.

Что ж, вокруг наследства Елизаветы II ожидаемо развернутся серьезные баталии, только мы, скорее всего, ничего не узнаем о результатах: подробности личного завещания королевы по традиции тщательно засекречены, и можно будет только догадываться о том, кто будет по праву носить все эти роскошные украшения.

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