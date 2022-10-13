22 октября в театральном баре Heldeke состоятся целых два Stand UP концерта на русском языке.
Сразу два стендап-концерта в один день: cамые яркие комики Балтии едут в Таллинн
Сразу два стендап-концерта в один день: cамые яркие комики Балтии едут в Таллинн
На сцене выступят комики объединения Tallinn Stand Up! Шесть рижских комиков расскажут свой новый, а также лучший материал за последние полгода. На концерте будет проходить видеосъемка для Youtube-канала Riga Stand Up!
Для жителей и гостей столицы Эстонии выступят: Антон Герасимов, Александр Марголин, Алёна Борисова, Денис Иванов, Александр Гузенко и Валтерс Гравиньш!
Когда: 22 октября
Где: Таллинн, бар Heldeke (Tööstuse 13)
- Начало первого сеанса 18:30 (вход с 18:00)
- Начало второго сеанса 21:00 (вход с 20:30)