Гороскоп на 14 октября для всех знаков Зодиака

Весы

Весы превзойдут себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит им день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Весы будут отличаться несдержанностью и рискуют испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, им следует держать свои обидные высказывания при себе — то есть так, как будто бы они общаются с незнакомцем.

Скорпион

в Скорпионе может внезапно проснуться ревность. Причем, не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Скорпиона будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе — практически любой рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Скорпиона. Звезды гороскопа советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения — ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей — не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Стрелец