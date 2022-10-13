ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА ⟩ Даже не верится, что эта улыбчивая эстонка похоронила четверых сыновей одного за другим из-за страшной болезни

Лийвии пришлось нести очень тяжелое бремя в своей жизни. Когда ее младшему сыну был всего год, а старшему – девять, семья получила от врачей неожиданный диагноз: у всех детей редкое прогрессирующее генетическое заболевание. В детстве они были здоровы, но когда достигли школьного возраста, стали страдать от различных недугов. Хотя в рассказы врачей было трудно поверить, все стало происходить именно так, как они предсказывали.

Вначале были проблемы со зрением и опорно-двигательной системой, а со временем болезнь усугубилась. В какой-то момент семья оказалась в ситуации, когда двое детей были прикованы к инвалидному креслу, а двое других пользовались ходунками. Поэтому в течение многих лет Лийвии приходилось круглосуточно поддерживать и помогать им. Но самое страшное в этом диагнозе было то, что одновременно ей пришлось готовиться к тому, что радость от рождения детей будет недолгой и что она никогда не станет бабушкой. Предвестником ужасного конца была потеря детьми способности говорить.

Фото сделано в 1998 году, когда все четыре сына еще были живы, трое на тот момент еще двигались самостоятельно и без проблем, старший Андреас на фото использует локтевые костыли. Фото: Пресс-фото

Один за другим дети были прикованы к постели, и больше никогда в жизни не смогли встать. И вот, каждые четыре года Лийвии приходилось хоронить одного из собственных детей, одновременно поддерживая других, которым была уготована та же участь. Лийвия мужественно несет свое бремя и учится радоваться даже самым маленьким радостям, потому что именно такое отношение помогло ей выстоять и двигаться дальше. Потребности ее детей всегда были на первом месте, и она всегда ставила себя на второй место. Программа Südamesoov узнает тайные мечты героини программы и, наконец-то, пытается воплотить их в жизнь.

«Когда я узнала об их неизлечимой болезни, я рыдала и не хотела дальше жить. Врач сказал, что жизнь у детей будет короткой, в конце они будут прикованы к кровати, не смогут говорить и ослепнут, – вспоминает Лийвия, показавшая журналистам могилы ее сыновей. – Вот здесь они и покоятся».