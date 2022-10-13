Популярный астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, которых ждут невероятные счастливые события уже с 14 октября, пишет TopNews. По словам астролога, представителям этих знаков стоит подготовиться к позитивным изменениям, которые уже завтра постучатся к ним в дверь.
Счастье постучится в дверь: Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, которым повезет с 14 октября
Телец
Тельцов ждет небывалый приток энергии с 14 октября. По прогнозу Глобы, представители знака почувствуют себя сильными, всемогущими, им все будет по плечу. Важно не бояться рискнуть и шагнуть на неизведанный путь, тогда удача будет с вами во всем.
Дева
Девы с 14 октября будут пребывать в приподнятом настроении, у них действительно будут поводы радоваться. Их ждут очень интересные знакомства, которые могут не только изменить личную сферу, но и стать довольно выгодными в будущем. Вероятно предложение о новой работе.
Весы
С 14 октября Весы могут смело менять то, что устарело в их жизни, проявлять инициативу: работа, опостылевший город, старая квартира – все это можно менять на нечто новое, любые перемены будут очень успешными.
Козерог
Козероги с 14 октября почувствуют обострение интуиции, это поможет им найти ответы на ряд вопросов, которые не давали покоя в последнее время. Глоба считает, что интуитивные решения приведут Козерогов к счастью, хотя и заставят поволноваться на первом этапе.