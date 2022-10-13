Счастье постучится в дверь: Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, которым повезет с 14 октября

Телец

Тельцов ждет небывалый приток энергии с 14 октября. По прогнозу Глобы, представители знака почувствуют себя сильными, всемогущими, им все будет по плечу. Важно не бояться рискнуть и шагнуть на неизведанный путь, тогда удача будет с вами во всем.

Дева

Девы с 14 октября будут пребывать в приподнятом настроении, у них действительно будут поводы радоваться. Их ждут очень интересные знакомства, которые могут не только изменить личную сферу, но и стать довольно выгодными в будущем. Вероятно предложение о новой работе.

Весы

С 14 октября Весы могут смело менять то, что устарело в их жизни, проявлять инициативу: работа, опостылевший город, старая квартира – все это можно менять на нечто новое, любые перемены будут очень успешными.

Козерог