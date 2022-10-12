Стоит сосредоточиться на полезных делах; лень и праздность могут привести к проблемам, пишет Dvorec.
Что приготовила среда? Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака
Овен
День открывает массу возможностей, вы не хотите упустить ни одну из них. Хотя не все ваши начинания оказываются удачными, вы сохраняете оптимизм. Что-то не получилось? Не беда, нужно просто двигаться дальше! Такая тактика оказывается очень эффективной. Благодаря ей вы справляетесь с самыми сложными делами. Сейчас вы особенно хорошо ладите с людьми, понимаете даже тех, с кем прежде не ладили. Легко будет подружиться с новыми знакомыми, да и начало романтической истории не исключено. Новые отношения будут развиваться стремительно, вам это понравится.
Телец
Как бы ни хотелось выдать желаемое за действительное, не делайте этого! Именно умение реально оценить ситуацию, ничего не додумывая и не питая ложных надежд, поможет вам сегодня решить непростую задачу, добиться успеха в сложном деле. Новую идею стоит обсудить с людьми, которым вы доверяете. Их советы окажутся очень кстати. День благоприятен для делового общения. Можно найти помощников, заручиться поддержкой влиятельных людей. Радует и общение с близкими, но тут от вас может потребоваться больше терпения, чем обычно.
Близнецы
Сегодня вам наверняка пригодится умение ладить с людьми и понимать, чего они хотят на самом деле. Благодаря ему удастся избежать многих неприятных моментов, быстро договориться о совместных действиях. Будьте внимательны при обсуждении финансовых вопросов: тут возможно недопонимание, и важно прояснить все как можно раньше. Все серьезные разговоры стоит планировать на вторую половину дня. Именно в это время проще найти решение, которое понравится всем. Порадует общение с друзьями. От их неожиданных предложений не захочется отказываться.
Рак
Не будьте слишком доверчивы: не все, что люди говорят вам сегодня, правда. При этом далеко не все специально стараются вас обмануть; гораздо больше тех, кто и сам заблуждается. Если вы будете проверять любую поступающую информацию, то и сами не наделаете ошибок, и другим поможет избежать их. Если вы сосредоточитесь на полезных делах, то сегодня успеете очень многое. Легко будет найти помощников, ваши идеи нравятся и старым, и новым знакомым. Могут удачно решиться финансовые вопросы, тревожившие вас в последнее время.
Лев
Не торопитесь. Этот день не из тех, когда можно сдвинуть горы и перевернуть мир еще до обеда. Лучше запастись терпением, потому что некоторые дела могут потребовать больше времени, чем вы ожидали, из-за неудачного стечения обстоятельств простейшие вопросы могут решаться долго. Вы все равно добьетесь своего, пусть и чуть позже, чем планировали. Будет возможность решить какие-то важные домашние проблемы. Благодаря вашей поддержке близкие не станут расстраиваться из-за мелочей, не сделают того, о чем позже пришлось бы пожалеть. Вечер обещает романтические сюрпризы.
Дева
Стоит серьезно отнестись к идеям, которые появятся в первой половине дня. Возможно, сначала они покажутся вам слишком смелыми, почти фантастическими, но вскоре вы обязательно найдете способ реализовать задуманное. Легко будет договориться о чем-то с новыми знакомыми. Лучше сразу переходить к делу, потому что позже планы могут измениться. Сегодня близкие больше, чем обычно, нуждаются в вашей поддержке, понимании и советах. Будьте готовы обсуждать непростые вопросы. К вечеру наверняка удастся найти решение, которое понравится всем.
Весы
Сегодня у вас будет возможность познакомиться с необычными людьми, чему-то научиться у них, получить информацию, которая пригодится очень скоро. Вы любознательны, это многим нравится. Даже те, кто обычно неохотно идет на контакт, сейчас с радостью ответят на любые ваши вопросы. Вероятно начало дружеских отношений. Любые поездки складываются хорошо. Они могут не только подарить позитивные эмоции, но и помочь по-новому взглянуть на вещи, которые казались вам привычными и естественными. Возможно, вы поймете, чего вам не хватало в последнее время.
Скорпион
Занимайтесь делами, важными не только для вас. Все, что вы сейчас делаете для других, вам тоже идет на пользу. Окружающие оценят вашу заботу об общем благополучии. Не исключено, что к концу дня у вас станет больше союзников, да и новые друзья могут появиться. Вы блестяще справляетесь с решением сложных задач, и это тоже не остается незамеченным. Возможно, именно благодаря сегодняшним успехам вы вскоре получите интересные предложения. Вечер обещает хорошие новости, подарки и сюрпризы. В это же время напомнят о себе старые знакомые, и вы будете очень рады возможности пообщаться с ними.
Стрелец
Может быть непросто справиться с эмоциями, потому что сегодня вы абсолютно все принимаете близко к сердцу. Любое происшествие кажется значительным, чьи-то необдуманные слова порой портят настроение. Избежать напрасных переживаний помогут новые дела. Занимайтесь тем, о чем почти ничего не знаете: вы быстро добьетесь первых успехов. Первая половина дня будет насыщенной событиями, а вот вторая пройдет спокойнее. Будет возможность провести время с друзьями, такие встречи наверняка поднимут вам настроение. Не разочарует и романтическое свидание.
Козерог
День, когда можно не торопиться. Не нужно принимать решения в спешке или менять планы на ходу, есть время и обдумать все, и посоветоваться с людьми, которым вы доверяете. Возможны неожиданные визиты. В гости приходят именно те, кого вы рады видеть. Причем приходят с хорошими новостями и интересными предложениями. Удачно проходят деловые переговоры. Вы производите хорошее впечатление на новых знакомых, а о своих идеях рассказываете так, что к ним никто не остается равнодушным. Не исключено, что именно сегодня вам предложат работу, о которой вы давно мечтали.
Водолей
Будет возможность укрепить деловые связи, найти новых союзников. Помните, что не обязательно решать все проблемы самостоятельно. Люди, к которым вы сегодня обратитесь за помощью, вам наверняка не откажут. Возможны необычные предложения. Если их делают давние друзья, можно соглашаться без долгих раздумий. В других случаях лучше не торопиться с ответом, собрать побольше информации. Привычные дела сегодня даются легко, не кажутся особенно утомительными или скучными. Разобравшись с тем, до чего долго не доходили руки, вы сразу почувствуете себя увереннее и свободнее.
Рыбы
Отличный день для работы. Даже с самыми сложными задачами вы справляетесь быстро: помогает интуиция. У вас появляются идеи, которые вряд ли кому-то еще могли бы прийти в голову. Окружающие наблюдают за вами с восхищением. Самым впечатлительным покажется, что вы просто творите чудеса с утра до вечера. Впрочем, это не так уж далеко от истины. С людьми вы ладите неплохо, хотя позволяете себе и язвительные замечания, и довольно резкую критику. Все дело в вашем обаянии: сегодня оно так сильно, что сердиться на вас просто невозможно. Вот никто и не сердится!