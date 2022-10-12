Что приготовила среда? Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака

Рак

Не будьте слишком доверчивы: не все, что люди говорят вам сегодня, правда. При этом далеко не все специально стараются вас обмануть; гораздо больше тех, кто и сам заблуждается. Если вы будете проверять любую поступающую информацию, то и сами не наделаете ошибок, и другим поможет избежать их. Если вы сосредоточитесь на полезных делах, то сегодня успеете очень многое. Легко будет найти помощников, ваши идеи нравятся и старым, и новым знакомым. Могут удачно решиться финансовые вопросы, тревожившие вас в последнее время.

Лев

Не торопитесь. Этот день не из тех, когда можно сдвинуть горы и перевернуть мир еще до обеда. Лучше запастись терпением, потому что некоторые дела могут потребовать больше времени, чем вы ожидали, из-за неудачного стечения обстоятельств простейшие вопросы могут решаться долго. Вы все равно добьетесь своего, пусть и чуть позже, чем планировали. Будет возможность решить какие-то важные домашние проблемы. Благодаря вашей поддержке близкие не станут расстраиваться из-за мелочей, не сделают того, о чем позже пришлось бы пожалеть. Вечер обещает романтические сюрпризы.

Дева