Известный астролог Василиса Володина поделилась, какие испытания выпадут на долю каждого знака зодиака в октябре 2022-го – марте 2023 года, пишет Life.
Рыбам – ремонт, Девам – борьба за цели: что принесут ближайшие полгода каждому знаку Зодиака
Время летит неумолимо, глазом моргнуть не успеем, как подкрадeтся Новый год. Многих уже сейчас волнует, что же ждeт нас с приходом 2023-го? Все карты раскрыла Василиса Володина: астролог составила гороскоп для каждого из знаков Зодиака, охватывающий ближайшие полгода. Прогнозом до 26 марта 2023-го Володина поделилась в своем телеграм-канале.
Гороскоп на октябрь 2022-го – март 2023-го для Овна
Поле деятельности этих представителей стихии Огня в ближайшие месяцы сузится до небольшого пятачка вокруг. Причём в этом пространстве Овнам придётся наводить порядок, и довольно жёстко: гонять, строить, расчищать завалы, прогнозирует Володина. Всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вероятность погрязнуть в мелочах и раздражаться по пустякам куда выше, чем кажется. Овны, не забывайте о большом, пусть в эту сторону вы сейчас и движетесь крайне медленно.
Телец: гороскоп до 26 марта 2023 года
Этим представителям земной стихии в ближайшие полгода предстоит сражаться за деньги — в любой ситуации, по любому поводу и каждый день. Тельцы, давно вы так не воевали… Придётся защищать и имущество, и зарплату: иначе оглянуться не успеете, как вашу поляну начнёт топтать кто-то гораздо менее достойный.
Близнецы: гороскоп на октябрь 2022-го – март 2023-го
Многие знают, что путь к звёздам лежит через тернии. Теперь в курсе этого и Близнецы. Пришло время этим людям стихии Воздуха примерить маску злыдней, но намертво прирастать к лицу она не должна. Маска полезна лишь до весны 2023-го, пока Близнецы осваивают новые территории и дают отпор обидчикам.
Рак: гороскоп на ближайшие шесть месяцев
Эти представители стихии Воды в октябре 2022-го – марте 2023 года перевоплотятся в бойцов невидимого фронта, то есть уйдут с экранов и передовых позиций в тень. Раки, в ближайшие месяцы не делитесь ни с кем планами, таите намерения. Даже если хочется лопнуть от злости или несправедливости, не подавайте виду.
«Только вы сами, зная, какие бури бушуют внутри, способны разобраться со своими переживаниями», — пишет Василиса Володина.
Самый точный гороскоп на полгода для знака зодиака Лев
Для Львов ближайшие полгода станут периодом вдохновенного участия в каком-то общем деле. Например, с лёгкостью можно собрать единомышленников вокруг какой-то идеи. При этом нужно помнить, что в дружеском споре рождается истина, и таких прений будет достаточно. Но главное — возможность получать поддержку и силы от людей, которым небезразлично ваше мнение.
Гороскоп на шесть месяцев для знака зодиака Дева
Носителей знака зодиака Дева ожидают месяцы жёсткой борьбы за собственные цели (скорее всего, профессиональные). Сейчас к успеху придётся идти через физическое упорство и напряжение. У некоторых представителей стихии Земли в ближайшее время могут случиться откаты назад, под конец 2022-го не обойдётся без чувства поражения. Хорошая новость в том, что в январе 2023-го на руках будут все карты для возрождения из пепла.
Гороскоп для Весов на октябрь – март 2022–2023
Весы в октябре 2022-го – марте 2023-го будут чувствовать острую необходимость отстоять личные убеждения. Эти представители воздушной стихии готовы любыми способами защищать свои принципы и точку зрения, которую считают единственно верной. «Кто сказал, что Весы — это знак примирения? Потребность сделать ещё один шаг вперёд будет постоянно подхлёстывать вас, не давая расслабиться».
Гороскоп на шесть месяцев для Скорпионов
Скорпионы до весны 2023-го будут находиться в состоянии полной внутренней мобилизации, потому ближайшие полгода могут быть весьма истощающими для их психики. Здорово, что пока есть прекрасная возможность задействовать не только собственные ресурсы, но и «соседские». Представителям стихии Воды нужно как никогда держать себя в руках: готовность побеждать любой ценой часто оборачивается полной потерей не только уже накопленных благ, но и будущих.
Гороскоп для знака зодиака Стрелец на октябрь 2022 года – март 2023-го
Стрельцы в последнее время потеряли желание действовать, потому их ход вполне может быть передан другим участникам игры. Важно помнить, что всегда есть выбор: представители стихии Огня могут либо холодно наблюдать со стороны, как кто-то задвигает их, перетягивая одеяло на себя, либо выйти из анабиоза и подключиться к игре.
Гороскоп для Козерога с октября 2022-го по 26 марта 2023-го
Козероги способны на многое, и ближайшие месяцы посвятят тому, чтобы доказать это окружающим. Представителям стихии Земли сейчас стоит придерживаться строгого плана, действовать быстро и без отпусков-перерывов. «Так и порядок основательный наведёте в своём мире, и пришпорите отстающих».
Водолей: гороскоп на полгода
Ближайшие месяцы подарят носителям знака зодиака Водолей возможность увлечённо заниматься тем, что доставляет подлинную радость. «Живите по принципу »Любить — так любить, гулять — так гулять!«. Мама родила вас точно не для того, чтобы вы были одним из многих!».
Гороскоп на октябрь 2022-го – март 2023 года для знака зодиака Рыбы
Люди, рождённые под знаком зодиака Рыбы, в эти шесть месяцев испытают на себе всю тяжесть семейных разногласий. Причём зачинщиками склок легко могут выступить сами представители стихии Воды. Рыбы, если хотите избежать ссор, избавьтесь от командирского тона. Заниматься преобразованиями в доме можно, но только мирными — самое время начать ремонт.