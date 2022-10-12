Рыбам – ремонт, Девам – борьба за цели: что принесут ближайшие полгода каждому знаку Зодиака

Время летит неумолимо, глазом моргнуть не успеем, как подкрадeтся Новый год. Многих уже сейчас волнует, что же ждeт нас с приходом 2023-го? Все карты раскрыла Василиса Володина: астролог составила гороскоп для каждого из знаков Зодиака, охватывающий ближайшие полгода. Прогнозом до 26 марта 2023-го Володина поделилась в своем телеграм-канале.

Гороскоп на октябрь 2022-го – март 2023-го для Овна

Поле деятельности этих представителей стихии Огня в ближайшие месяцы сузится до небольшого пятачка вокруг. Причём в этом пространстве Овнам придётся наводить порядок, и довольно жёстко: гонять, строить, расчищать завалы, прогнозирует Володина. Всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вероятность погрязнуть в мелочах и раздражаться по пустякам куда выше, чем кажется. Овны, не забывайте о большом, пусть в эту сторону вы сейчас и движетесь крайне медленно.

Телец: гороскоп до 26 марта 2023 года

Этим представителям земной стихии в ближайшие полгода предстоит сражаться за деньги — в любой ситуации, по любому поводу и каждый день. Тельцы, давно вы так не воевали… Придётся защищать и имущество, и зарплату: иначе оглянуться не успеете, как вашу поляну начнёт топтать кто-то гораздо менее достойный.

Близнецы: гороскоп на октябрь 2022-го – март 2023-го