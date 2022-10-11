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Время тяжелое ⟩ Павел Глоба рассказал, когда всем знакам Зодиака готовиться к самому худшему

Limon.ee
Павел Глоба рассказал, когда всем знакам Зодиака готовиться к самому худшему
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Фото: Shutterstock

По мнению известного астролога, впереди нас ждут две тяжелейших недели.

По сообщениям Павла Глобы, всех знаков Зодиака впереди ждут достаточно тяжелые испытания. Астролог считает, что приближается знаменитый «коридор затмений», предположительно продлится он с конца октября (примерно с 25 числа) и почти до середины ноября (примерно до 8-10 чисел).

Сильное влияние на положение дел окажут такие планеты, как Плутон и Марс, которые являются своеобразными воинственными символами. Они то и окажут влияние на поведение людей и происходящие события. При этом многие астрологи подписываются под этими словами и сообщают о том, что впереди нас действительно ждет «тяжелое и темное» время, однако уже в ноябре оно закончится.

Кроме того, астрологи подчеркивают, что самые сильные проблемы могут ждать именно вспыльчивых знаков Зодиака, к примеру, Овнов, Водолеев и Львов.

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