Время тяжелое ⟩ Павел Глоба рассказал, когда всем знакам Зодиака готовиться к самому худшему

По сообщениям Павла Глобы, всех знаков Зодиака впереди ждут достаточно тяжелые испытания. Астролог считает, что приближается знаменитый «коридор затмений», предположительно продлится он с конца октября (примерно с 25 числа) и почти до середины ноября (примерно до 8-10 чисел).

Сильное влияние на положение дел окажут такие планеты, как Плутон и Марс, которые являются своеобразными воинственными символами. Они то и окажут влияние на поведение людей и происходящие события. При этом многие астрологи подписываются под этими словами и сообщают о том, что впереди нас действительно ждет «тяжелое и темное» время, однако уже в ноябре оно закончится.