Вт, 11.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ Самолет со съемочной группой «Непутевых заметок» упал в озеро

Limon.ee
Самолет со съемочной группой «Непутевых заметок» упал в озеро
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Самолет упал в воду.
Самолет упал в воду. Фото: Shutterstock

Съемочная группа популярного российского шоу о путешествиях «Непутевые заметки» упала в воду, передает TopNews.

Инцидент произошел, когда бригада проекта летела на легкомоторном самолете. В результате лайнер совершил неудачную посадку на воду и рухнул в озеро. Видеозапись момента была опубликована в Сети.

В кадре видно, как два самолета летят низко над озером. Один из авиалайнеров касается поверхности воды и утыкается в нее носовой частью. После этого самолет уходит под воду. Известно, что крушение произошло прямо во время съемок. На борту находилось четыре человека. К счастью, никто не пострадал.

Где именно произошло падение, и был ли на борту ведущий проекта Дмитрий Крылов – не сообщается.

Ключевые слова
Наверх