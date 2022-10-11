ВИДЕО ⟩ Самолет со съемочной группой «Непутевых заметок» упал в озеро

Инцидент произошел, когда бригада проекта летела на легкомоторном самолете. В результате лайнер совершил неудачную посадку на воду и рухнул в озеро. Видеозапись момента была опубликована в Сети.

В кадре видно, как два самолета летят низко над озером. Один из авиалайнеров касается поверхности воды и утыкается в нее носовой частью. После этого самолет уходит под воду. Известно, что крушение произошло прямо во время съемок. На борту находилось четыре человека. К счастью, никто не пострадал.