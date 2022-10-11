Съемочная группа популярного российского шоу о путешествиях «Непутевые заметки» упала в воду, передает TopNews.
ВИДЕО ⟩ Самолет со съемочной группой «Непутевых заметок» упал в озеро
Самолет со съемочной группой «Непутевых заметок» упал в озеро
Инцидент произошел, когда бригада проекта летела на легкомоторном самолете. В результате лайнер совершил неудачную посадку на воду и рухнул в озеро. Видеозапись момента была опубликована в Сети.
В кадре видно, как два самолета летят низко над озером. Один из авиалайнеров касается поверхности воды и утыкается в нее носовой частью. После этого самолет уходит под воду. Известно, что крушение произошло прямо во время съемок. На борту находилось четыре человека. К счастью, никто не пострадал.
Где именно произошло падение, и был ли на борту ведущий проекта Дмитрий Крылов – не сообщается.
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