По гороскопу, 11 октября — тот самый день, который лучше потратить на любовь, а не на ссоры и выяснения отношений. Звезды обещают предельно обострить ваши чувства, и если для любви это очень хорошо, то для споров, увы, нет. Любая неосторожность или небрежность, не говоря уже о колкости, может обернуться глубокой обидой.
Гороскоп на 11 октября для всех знаков Зодиака
Овен
Овен рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал. Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самого Овна, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Овна будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.
Телец
День Тельца обещает пройти под девизом: я сам. Он будет чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Тельцу успешно справляться с любыми задачами, но и сделает его весьма притягательным в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Телец не собирается флиртовать, его отношения будут складываться не так гладко. Выставляя на первое место свое «Я», Телец может тем самым ущемлять чувства и гордость других.
Близнецы
В голову Близнецов буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей. Чтобы их не забыть, Близнецам следует весь день держать наготове блокнот и карандаш – когда-нибудь эти идеи им обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Близнецов, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, в этот день будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Близнецов, – не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.
Рак
Раку стоит как следует пофантазировать. Звезды гороскопа напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы – со временем Рак сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.
Лев
Лев просто обязан внести в свою жизнь свежую струю. Звезды гороскопа советуют ему вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Льва будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Лев способен добиться многого. Ну а, оставив все как есть, – останется при своем.
Дева
Деве представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу. Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют Деве не пренебрегать и любыми другими знакомствами – и дружескими, и деловыми. Связи, налаженные в этот день, способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Девы важную роль.
Весы
Весы сумеют обратить на себя внимание кого угодно. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Они будут чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий их вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в повестке дня Весов возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола их самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Весам потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.
Скорпион
День будет наполнен для Скорпиона всеми оттенками эмоций, а его интуиция достигнет невиданной высоты. Скорпиону легче будет принимать решения не головой, а сердцем, – даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Скорпиону правильный путь там, где ему не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют Скорпиону прислушиваться к голосу своей интуиции – она способна уберечь его от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии он мог бы пожалеть.
Стрелец
На глазах Стрельца будут надеты увеличительные линзы: он будет склонен все преувеличивать – как хорошее, так и плохое. В результате люди и события у Стрельца разделятся по черно-белому принципу: что-то он может идеализировать, а в чем-то – искать недостатки. Последнее касается и близких Стрельца, которые имеют шанс услышать от него немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот «очкам» Стрелец способен замечать то, что обычно от него скрыто. Это поможет ему в любых делах, требующих внимания.
Козерог
Энергичность и жизнелюбие Козерога расцветят его жизнь яркими красками – даже если события дня совершенно не будут его к этому располагать. Быт и рутина – удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Козерогу же 11 октября это утверждение неприменимо. Он сумеет поднять настроение не только себе, но и всем, кто его окружает. А заодно Козерог не упустит возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.
Водолей
Водолей будет полон энергии, которую звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. 11 октября Водолей способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов. Впрочем, и в любом другом деле Водолей сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.
Рыбы
Ситуация будет держать Рыб в приятном тонусе, не позволяя им расслабиться и заскучать. Звезды гороскопа обещают, что Рыбы сумеют вырваться из ежедневной рутины – быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. В этот день им стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Рыбам посмотреть на привычные вещи под новым углом, сообщает 1001goroskop.ru.