Гороскоп на 11 октября для всех знаков Зодиака

Рак

Раку стоит как следует пофантазировать. Звезды гороскопа напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы – со временем Рак сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.

Лев

Лев просто обязан внести в свою жизнь свежую струю. Звезды гороскопа советуют ему вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Льва будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Лев способен добиться многого. Ну а, оставив все как есть, – останется при своем.

Дева

Деве представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу. Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют Деве не пренебрегать и любыми другими знакомствами – и дружескими, и деловыми. Связи, налаженные в этот день, способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Девы важную роль.

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