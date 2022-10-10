ВИДЕО ⟩ Отец года? Таллиннец на электросамокате прокатил ребенка по проезжей части

В центре города очевидцы заметили мужчину, который ехал с ребенком на электросамокате по проезжей части. Видео этого инцидента попало в распоряжение редакции портала Limon.ee .

Мужчина с мальчиком, которому на вид лет шесть, поворачивают на электросамокате с улицы Одра на улицу Юхкентали, передвигаются они по проезжей части.

Мужчина на видео поступает безответственно прежде всего по отношению к ребенку. Напомним, что на электросамокате должен передвигаться только один человек. Родители сами подвергают своих детей опасности, перевозя их подобным образом.

Если вы стали свидетелем такой ситуации, необходимо сообщить в полицию по номеру 112. В таком случае ближайший патруль сможет оперативно среагировать и своим вмешательством предотвратить последствия такого нарушения, из-за которого может пострадать ребенок.

Комментарий полиции

Старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Марина Алексеева:

– Электросамокат всегда предназначен для передвижения только одного человека. Ситуации, когда мать или отец везут на самокате ребенка в качестве пассажира, недопустимы и могут привести к ДТП со страшными последствиями. Прискорбно, что поступая таким образом, родители не думают, в первую очередь, о безопасности своих детей.

Передвигаться на самокате можно по велосипедным и пешеходным дорожкам, по велосипедным полосам и тротуарам со скоростью, не превышающей 25 км/час. Если вышеупомянутые дороги или часть дороги отсутствуют, или их состояние и условия движения значительно затрудняют движение по ним, легкое транспортное средство может двигаться рядом с правым краем проезжей части. Передвигаться по полосе общественного транспорта на самокате запрещено!

Для взрослых людей шлем не обязателен, но его использование рекомендовано. Лица младше 16 лет, желающие кататься на электросамокатах по проезжей части или велосипедным полосам, обязаны иметь права велосипедиста и надевать шлем.

За невыполнение правил дорожного движения согласно закону о дорожном движении предусмотрен денежный штраф. В случае с детьми полиция не применяет денежное наказание, а использует другие меры воздействия – предупреждение, беседу с ребенком и родителем или направление в обучающую рабочую комнату.