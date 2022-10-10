Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ждет счастье после 9 октября

Известный астролог Тамара Глоба рассказала знакам Зодиака, кого после 9 октября 2022 года может ждать счастье. Гороскоп поможет четырем знакам зодиака преодолеть сложности и не совершить ошибки.

К примеру, у Тельцов наступает период для деловых вопросов – решение их будет благоприятным. В частности, удачно пройдут встречи, презентации. Астролог советует Тельцам подписывать долгосрочные соглашения.

В то же время звезды подсказывают Тельцам продумывать свои действия, анализировать обстановку – только тогда можно будет принимать окончательные решения.

Нельзя Тельцам и тянуть – решение нужно принимать быстро, так можно добиться хороших результатов.

Перспективные дела и у Близнецов. Тамара Глоба советует им следить за этими возможностями. У Близнецов удачно сложатся любые крупные приобретения.

Конечно, будут и проблемы, но они не станут глобальными, и Близнецы их легко решат. Кстати, Близнецам будет полезно послушать мнение со стороны. Но только близких людей – чаще всего у них благие намерения.

Удача ожидает и Дев. Никаких проблем у Дев не будет в профессиональном плане. Они знают хорошо свою работу, легко решают все вопросы. Удачно складываются переговоры по новым тендерам, будут заключены договоры с крупными фирмами.

По прогнозу Тамары Глобы, у Дев в этот период не исключены приятные и романтические встречи.