Вт, 11.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Гороскоп гадостей, которых стоит ждать от знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп гадостей, которых стоит ждать от знаков Зодиака
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Гадости умеют делать все знаки Зодиака. Иллюстративное фото
Гадости умеют делать все знаки Зодиака. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Каждый из нас мечтает жить в идеальном мире, где нет вражды, ненависти и предательства. Увы, но это невозможно, а потому не стоит удивляться, что рядом с нами в любой момент может появиться человек, способный на подлость.

Причины для негативного отношения могут быть самыми разными, а потому лучшее, что мы можем сделать для собственной безопасности, это знать, каких подлостей и гадостей можно ожидать от конкретного человека. Лучше всего об этом расскажет профессиональный астролог, пишет leafclover.land.

Овен

В момент наивысшего раздражения Овен не отвечает за свои действия. Это первое, и самое важное, что нужно знать о представителях данного знака. Овна нельзя назвать подлым человеком. Он честный, добродушный и достаточно взаимный. Но на грубость всегда отвечает грубостью, причем, возвращает своим обидчикам в троекратном размере. Овен чрезвычайно импульсивный человек, который сначала делает, потом думает. Данный факт подтверждается и статистикой, согласно которой Овны чаще других совершают убийства в состоянии аффекта.

Телец

Телец – это волк в овечьей шкуре! Под маской спокойного и уравновешенного человека прячется мстительная личность, которая не успокоится, пока не вернет должок обидчику. Однако самым болезненным вопросом в жизни Тельца, является вопрос денег и материального достатка. Чужие успехи, повышения по службе и выигрыши в лотерею этот человек переживает тяжело. К окружающим, которые богаче и успешнее его, подопечный Венеры испытывает зависть и в любой момент способен подставить подножку, просто из чувства зависти.

Близнецы

Насколько опасными могут быть Близнецы, знают лишь люди, которым приходилось близко взаимодействовать с подопечными Меркурия. Дело в том, что Близнецы – невероятные лицемеры, которые всегда и везде ищут выгоду. Даже близко общаясь с вами и называя вас своим другом, эти люди не упустят шанс обогатиться за ваш счет. Подстрекательства, манипуляции, сплетни, подлог – Близнец пойдет на все, чтобы добиться своего и убрать с пути мешающего человека. Даже если Близнецы задумают убийство, они сделают это чужими руками, ведь инстинкт самосохранения у этих людей работает отлично.

Рак

Если говорить об опасности, которую стоит ожидать от Рака, то этого человека можно назвать самым добрым и простодушным представителем зодиакальной плеяды. Он живет «без камня за пазухой», не завидует чужому богатству и умеет прощать людей, сделавших ему больно. Единственный минус, Рак – слишком депрессивный и пессимистичный знак. Длительное общение с ним способно ввергнуть в депрессию самого явного оптимиста и весельчака. Своим нытьем, своими страхами и сомнениями этот человек доводит окружающих до белого каления.

Лев

Самолюбивый и эгоистичный Лев считает себя самым достойным представителем человеческого племени, и очень раздражается, когда оказывается, что это не так. Задев самолюбие Льва можно ожидать самого худшего, ведь этот человек очень болезненно переживает свои неудачи, особенно если они стали достоянием общественности. У Льва много связей, ведь, как правило, это довольно влиятельный человек, а значит, он приложит все усилия и потратит любые деньги, чтобы растоптать и уничтожить своего врага. Лев сделает это на публику, ведь только так он успокоит собственное самолюбие.

Дева

Личности знака Дева – мелочные, скупые и ужасно педантичные. Они обожают порядок, а всех, кто создает хаос, Девы тут же записывают в свои враги. С виду это дружелюбные и даже заботливые создания, которые каждому готовы помочь и дать дельный совет. Но жизнь показывает, что подопечные Меркурия – искусные интриганы, которые ради достижения своей цели переступят через любого человека. Более того, никто не догадается, что подлость в их жизнь пришла со стороны Девы. Эти люди слишком осторожны и изворотливы.

Весы

Весы мечтают о гармонии, но чтобы добиться желаемого, нужно обладать решительностью, которой у этих личностей нет. Они изводят окружающих постоянными сомнениями, в любой ситуации стараются спрятаться за чужую спину, и переложить ответственность на других людей. К тому же большинство Весов совершенно не желает работать, а потому, чтобы обеспечить себе жизнь, представители данного знака готовы на любое мошенничество. Даже если в результате их действий пострадает знакомый человек, Весы пойдут на это, ведь цель оправдывает средства.

Скорпион

Скорпион не знает полумер. С этим человеком можно либо дружить, но только близко, всерьез и надолго, либо враждовать. Все остальные для него лишь средство для достижения целей, а значит, ничего не значащие люди. Обладая способностью влиять на людей, подопечный Марса может сотворить любую пакость чужими руками. А вот со своими врагами Скорпион расправляется самостоятельно. Обладая невероятной мстительностью, представитель данного знака будет годами вынашивать план мести, но обязательно осуществит его, чего бы это ни стоило. В этом весь Скорпион.

Стрелец

Представитель данного знака ищет веселья и легкой жизни. И в этом смысле Стрелец может пакостить даже в своем доме. К примеру, этот человек может столкнуть лбами друзей только ради веселья, или закрутить роман с женой лучшего друга, просто потому, что слишком любвеобилен. При этом подопечный Юпитера очень удивляется, когда ему ставят в вину нелицеприятные поступки. Для него это вполне рядовые вещи, и он ничуть не расстроится, если друзья поступят с ним точно так же. Благо, на серьезное преступление Стрелец не пойдет, так как в благоразумии ему не откажешь.

Козерог

На многих людей Козерог производит гнетущее впечатление. Это довольно властный человек, который никому не доверяет и считает свое мнение единственно верным. Козерог расчетлив и коварен, а значит, если с вашей помощью он может достичь своей цели, вы обязательно станете разменной монетой в его игре. По сути это настоящий энергетический вампир, который поймав свою «жертву», не отпустит ее, пока не высосет всю энергию. И договориться полюбовно с бездушным Козерогом вам точно не удастся!

Водолей

Водолею ничего не нужно от окружающих людей, а потому намеренно он не станет причинять никому вреда. Другое дело люди, которые вмешиваются в жизнь подопечного Урана и пытаются диктовать ему свои условия. Водолей не терпит тех, кто пытается ограничивать его свободу и загонять его в рамки. С такими личностями он борется зло и беспощадно. И еще. Водолей не тот человек, который будет хранить верность. Даже если вчера он клялся вам в любви, завтра может изменить, не испытывая при этом и капли стыда.

Рыбы

В большинстве своем Рыбы – выраженные альтруисты, которые желают всем добра и стараются каждому прийти на помощь. От них не стоит ждать подлости, однако если вы станете пренебрегать этими людьми и их добрым отношением, подопечные Нептуна смертельно обидятся на вас. Эти личности не станут разрабатывать план мести, но если подвернется случай отыграться за свою обиду, Рыбы этого не пустят. В остальном же представители данного знака чаще страдают от нелицеприятных поступков окружающих, чем сами причиняют им вред.

Ключевые слова
Наверх