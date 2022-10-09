Гороскоп гадостей, которых стоит ждать от знаков Зодиака

Весы

Весы мечтают о гармонии, но чтобы добиться желаемого, нужно обладать решительностью, которой у этих личностей нет. Они изводят окружающих постоянными сомнениями, в любой ситуации стараются спрятаться за чужую спину, и переложить ответственность на других людей. К тому же большинство Весов совершенно не желает работать, а потому, чтобы обеспечить себе жизнь, представители данного знака готовы на любое мошенничество. Даже если в результате их действий пострадает знакомый человек, Весы пойдут на это, ведь цель оправдывает средства.

Скорпион

Скорпион не знает полумер. С этим человеком можно либо дружить, но только близко, всерьез и надолго, либо враждовать. Все остальные для него лишь средство для достижения целей, а значит, ничего не значащие люди. Обладая способностью влиять на людей, подопечный Марса может сотворить любую пакость чужими руками. А вот со своими врагами Скорпион расправляется самостоятельно. Обладая невероятной мстительностью, представитель данного знака будет годами вынашивать план мести, но обязательно осуществит его, чего бы это ни стоило. В этом весь Скорпион.

Стрелец