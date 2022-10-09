Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака

Дева

Утром вам нужно будет вести себя тактично, деликатно и миролюбиво, чтобы избежать напряженных моментов в общении с окружающими. Лучше отложить серьезные разговоры, не обсуждать вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия. Благоприятное время для таких бесед наступит позже. Со временем усилится влияние позитивных тенденций, ваше настроение заметно улучшится. Появятся новые планы. Осуществить их захочется немедленно. Действуйте – и все сложится наилучшим образом. Творческий подход к любым делам поможет добиться успеха там, где другие потерпели неудачу.

Весы

Вы многое успеете сделать. День будет очень плодотворным, подходящим и для новых начинаний, и для завершения старых проектов. Вы со многими делами справитесь быстрее, чем окружающие. Останется время для каких-то не слишком важных, но интересных занятий. Если вы вернетесь к давнему хобби, оно вновь подарит массу позитивных эмоций. Друзья порадуют хорошими новостями. Возможно, вы получите ответ на вопрос, который в последнее время не давал вам покоя. Настроение заметно улучшится, волнения останутся в прошлом. Вечер будет благоприятным для романтического свидания.

Скорпион