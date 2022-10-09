Во всем, за что бы ни взялись, вы добьетесь успеха, если проявите настойчивость. Иногда придется справляться с трудностями, но непреодолимых преград на пути не возникнет. Будет возможность восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре, пишет Дворец.
Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака
Окажется, что претензии и обиды давно забыты, и ворошить прошлое никто не хочет. День будет хорошо подходящим для домашних дел, а также покупки мебели, бытовой техники и других полезных вещей. Многих порадует возможность что-то изменить в своем жилище: обновить интерьер, перекрасить стены, добавить декоративные элементы.
Овен
Раннее утро может показаться довольно неудачным. Не исключено, что вы встанете не с той ноги и какое-то время проведете в дурном настроении. Но оно скоро улучшится. Влияние позитивных тенденций быстро наберет силу, вы почувствуете, что жизнь меняется, открываются новые возможности, которые не хочется упустить. Если вы возьметесь за какое-то новое дело, то наверняка справитесь с ним отлично. Вторая половина дня будет удачной во многих отношениях. Решатся важные для вас финансовые вопросы, вы получите даже больше денег, чем ожидали. Вы хорошо проведете время с близкими. Полезно будет обсудить с ними планы на будущее: такой разговор окажется очень вдохновляющим.
Телец
День едва ли будет особенно плодотворным, даже привычные дела могут даваться сложнее, чем обычно. Но жаловаться на судьбу вы вряд ли захотите, ведь звезды подготовили для вас немало приятных сюрпризов. Порадуют встречи с друзьями, старыми знакомыми и людьми, которые хоть и не близки вам, но очень симпатичны. Будет шанс подружиться с человеком, о котором вам известно много хорошего. Покупки, даже незапланированные, будут удачными. Вряд ли вы захотите тратить деньги на пустяки, а вот на важных вещах экономить не станете.
Близнецы
Этот день не пройдет зря. Вы сможете завершить дела, которым прежде было отдано немало сил, добьетесь отличного результата там, где не справились другие. Удастся вовремя обратить внимание на детали, которые позже окажутся важными, ничего не упустить из виду, не совершить досадных ошибок. Многие будут рады провести с вами время. День подходит для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Произвести нужное впечатление окажется совсем нетрудно. Вам достаточно будет вести себя естественно и непринужденно. Вряд ли кто-то сможет сопротивляться вашему природному обаянию.
Рак
День будет больше подходящим для отдыха и развлечений, чем для каких-то важных дел. Окажется непросто сосредоточиться, настроиться на серьезный лад. Зато вы сразу почувствуете себя бодрыми и энергичными, как только появится возможность повидаться с друзьями, побывать в интересных местах или вернуться к давнему хобби. Возможно, вы получите очень хорошие новости издалека. Они повлияют на ваши планы, и вы будете рады этому. Вечером напомнят о себе давние знакомые, друзья детства и юности. Разговоры о прошлом помогут решить, чем стоит заняться сейчас.
Лев
День принесет приятные встречи. Вы сможете произвести хорошее впечатление на всех, кому захотите понравиться. Вероятно случайное знакомство, которое положит начало романтической истории. Вам легко будет привлечь к себе внимание окружающих, заинтересовать их, увлечь своими идеями. Дела сегодня будут казаться более сложными, скучными и утомительными, чем обычно. Порой вам придется приложить усилия, чтобы довести начатое до конца. Но вы обязательно со всем справитесь! Рядом будут друзья и другие близкие люди, готовые помочь в трудный момент.
Дева
Утром вам нужно будет вести себя тактично, деликатно и миролюбиво, чтобы избежать напряженных моментов в общении с окружающими. Лучше отложить серьезные разговоры, не обсуждать вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия. Благоприятное время для таких бесед наступит позже. Со временем усилится влияние позитивных тенденций, ваше настроение заметно улучшится. Появятся новые планы. Осуществить их захочется немедленно. Действуйте – и все сложится наилучшим образом. Творческий подход к любым делам поможет добиться успеха там, где другие потерпели неудачу.
Весы
Вы многое успеете сделать. День будет очень плодотворным, подходящим и для новых начинаний, и для завершения старых проектов. Вы со многими делами справитесь быстрее, чем окружающие. Останется время для каких-то не слишком важных, но интересных занятий. Если вы вернетесь к давнему хобби, оно вновь подарит массу позитивных эмоций. Друзья порадуют хорошими новостями. Возможно, вы получите ответ на вопрос, который в последнее время не давал вам покоя. Настроение заметно улучшится, волнения останутся в прошлом. Вечер будет благоприятным для романтического свидания.
Скорпион
Вы отлично справитесь с каким-то сложным делом, решите вопрос, тревоживший и вас, и ваших близких. Не исключено, что в этом помогут люди, от которых вы не знали ничего подобного. Будет шанс подружиться с теми, с кем вы прежде общались лишь изредка. Возможно и начало романтической истории. Новые отношения будут развиваться стремительно, и вас это обрадует. День будет благоприятным для решения финансовых вопросов. Вы поймете, как лучше распорядиться деньгами, какие покупки стоит сделать сейчас, а с какими лучше не торопиться. Вечером вам могут вернуть какие-то старые долги или заплатить за работу, проделанную раньше.
Стрелец
Вы не станете ждать ни милостей от природы, ни помощи от друзей, и постараетесь достичь своих целей самостоятельно. И все получится! Ваши успехи на многих произведут впечатления. Кто-то наверняка захочет познакомиться с вами поближе, подружиться; а кто-то и влюбится с первого взгляда. Единственная сфера, в которой могут возникнуть трудности – финансы. Но и тут проблемы едва ли будут серьезными, так что вы вряд ли станете волноваться. Если сегодня вы потратите деньги напрасно, сделаете какие-то неудачные покупки, вскоре обязательно появится возможность пополнить бюджет.
Козерог
Будет шанс исправить какие-то старые ошибки, и вы его не упустите. Решения, принятые сегодня, могут сыграть важную роль в вашей жизни. Понимая это, вы не станете спешить, дадите себе время на то, чтобы собрать побольше информации, все обдумать. Разобравшись в ситуации, вы составите план действий. В его осуществлении вам помогут друзья и другие близкие люди. Удастся навести порядок в финансовых делах. Вы решите, какие покупки стоит сделать в ближайшее время, а какие могут подождать. Здравый смысл поможет избежать неоправданных трат.
Водолей
События этого дня помогут вам определиться с планами на будущее, расставить приоритеты. Возможно, вы поймете: нужно сосредоточиться на том, что прежде казалось незначительным. Могут измениться отношения с окружающими. Люди, которые прежде недооценивали вас, сомневались в ваших знаниях и талантах, изменят свое мнение. Вы найдете общий язык с теми, с кем часто спорили. В первой половине дня могут раздражать суета и неразбериха. Вторая же будет спокойной, приятной и плодотворной. Она хорошо подойдет для учебы, сбора и анализа информации, любых дел, требующих сосредоточенности и внимания к деталям.
Рыбы
Вы многое успеете сделать в первой половине дня. Станет ясно, как решить вопросы, накопившиеся за неделю, быстро завершить начатое и получить отличный результат. Найдутся люди, которые захотят поделиться своим опытом. Вы прислушаетесь к хорошим советам, это поможет избежать ошибок. Во второй половине дня могут возникнуть какие-то семейные разногласия. Удастся избежать долгих споров, найти решение, которое понравится всем. Именно от вас зависит, насколько быстро споры останутся в прошлом и вновь воцарятся мир и гармония.