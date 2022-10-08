Известный астролог Павел Глоба предупредил людей о неизбежном. Грядет коридор затмений – время во всех аспектах важное как для человечества, так и персонально для каждого, пишет Телепрограмма.
«Мы подходим к точке невозврата»: Павел Глоба предупредил о неизбежном
«Мы подходим к точке невозврата. Коридор затмений откроется солнечным – 25 октября и завершится лунным – 8 ноября. Это будет самое опасное время для всех!» – предупредил астролог в своем Telegram-канале.
В игру вступят две планеты – Плутон (символ управления народом, финансовых учреждений, атомной энергетики, ядерных катастроф, взрывов, смерти) и Марс (символ конфликтов, войн, агрессии).
«В этот период люди становятся более вспыльчивыми, раздражительными, мстительными, озлобленными», – уточнил Глоба. Телеведущий объясняет, что мы находимся накануне передела мира, который коснется всех без исключения. А это значит, что нужно быть готовыми к целой череде изменений.
«Две недели проверки, как «небесный экзамен» – начинают работать законы кармы, приходит расплата. Это будет серьезное испытание для многих людей», – подчеркнул Глоба.