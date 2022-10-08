«Мы подходим к точке невозврата»: Павел Глоба предупредил о неизбежном

«Мы подходим к точке невозврата. Коридор затмений откроется солнечным – 25 октября и завершится лунным – 8 ноября. Это будет самое опасное время для всех!» – предупредил астролог в своем Telegram-канале .

«В этот период люди становятся более вспыльчивыми, раздражительными, мстительными, озлобленными», – уточнил Глоба. Телеведущий объясняет, что мы находимся накануне передела мира, который коснется всех без исключения. А это значит, что нужно быть готовыми к целой череде изменений.