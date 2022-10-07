СМОТРИТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРЯМО СЕЙЧАС! ⟩ Пиво льется рекой! Эстонский Октоберфест в Saku Suurhall в самом разгаре

В Saku suurhall можно найти несколько сортов пива от пивоварни Paulaner, освежиться домашними эстонскими и вкусными немецкими блюдами от закусок к пиву до свиного каре и послушать хорошую музыку.

«Все думают, что это мужской праздник. Но мы хотим в Таллинне сделать так, чтобы и женщины чувствовали себя комфортно, поэтому будут специальные напитки и для них», – сказал порталу Limon.ee Тармо Мутсо, один из организаторов фестиваля.