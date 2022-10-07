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СМОТРИТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРЯМО СЕЙЧАС! ⟩ Пиво льется рекой! Эстонский Октоберфест в Saku Suurhall в самом разгаре

Анналийза Кёсс Геттер Трумси Таави Сепп Limon.ee
Пиво льется рекой! Эстонский Октоберфест в Saku Suurhall в самом разгаре
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Фото: Taavi Sepp

Сегодня вечером в Saku Suurhalli в Таллинне проходит эстонский Октоберфест, вдохновленный популярным пивным фестивалем в Германии. Смотрите в галерее Elu24, что хорошего предлагают посетителям и какая собралась публика.

В Saku suurhall можно найти несколько сортов пива от пивоварни Paulaner, освежиться домашними эстонскими и вкусными немецкими блюдами от закусок к пиву до свиного каре и послушать хорошую музыку.

«Все думают, что это мужской праздник. Но мы хотим в Таллинне сделать так, чтобы и женщины чувствовали себя комфортно, поэтому будут специальные напитки и для них», – сказал порталу Limon.ee Тармо Мутсо, один из организаторов фестиваля.

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