Сегодня вечером в Saku Suurhalli в Таллинне проходит эстонский Октоберфест, вдохновленный популярным пивным фестивалем в Германии. Смотрите в галерее Elu24, что хорошего предлагают посетителям и какая собралась публика.
Для подписчиков
СМОТРИТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРЯМО СЕЙЧАС! ⟩ Пиво льется рекой! Эстонский Октоберфест в Saku Suurhall в самом разгаре
Пиво льется рекой! Эстонский Октоберфест в Saku Suurhall в самом разгаре
В Saku suurhall можно найти несколько сортов пива от пивоварни Paulaner, освежиться домашними эстонскими и вкусными немецкими блюдами от закусок к пиву до свиного каре и послушать хорошую музыку.
Ключевые слова