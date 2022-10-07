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Когда все закончится: астролог Тамара Глоба назвала самый трудный период для всего мира

Limon.ee
Когда все закончится: астролог Тамара Глоба назвала самый трудный период для всего мира
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Фото: Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба считает, что нынешние события принесут за собой кардинальную смену цивилизаций, Teleprogramma.

По мнению Тамары Глобы, 2023 год будет сложным для всего человечества. Пик кризиса придется на конец 2022 года и первую половину 2023.

«События, которые касаются этого непростого периода, приведут впоследствии к желанию объединиться всем миром, как бы странно это сейчас ни звучало. Все захлопнулись в себе, и это продлится вплоть до 2024 года. И с 2026-го мы начнем те события, которые могут привести к открытому миру. Не будет того, что мы называем визами. Нас ждет постепенное разрушение границ, открытие государств и построение общего мира на дружественной основе», – считает Тамара Глоба.

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