Как действовать на неделе? Знает астролог Павел Глоба. Вторая неделя октября может стать одной из самых благоприятных.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 10 по 16 октября
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 13, 14, 15 октября
Неблагоприятные дни: 10, 16 октября
Любовь. Настоящим Весам не стоит в данный момент сохранять спокойствие и равновесие, то, что они умеют лучше других. Напротив — вы должны быть активны и решительны в постановке задач и их выполнении. Личной жизни это касается в первую очередь Настало время для проявления активности и покорения сердец. Сейчас вы можете начать писать новую страницу своей жизни. У вас есть всего неделя для того, чтобы добиться желаемого. Дальше все будет не так просто. Используйте это время, советует wday.ru.
Работа. От вашей работоспособности и готовности к принятию решений сейчас зависит очень многое.
Здоровье. Не увлекайтесь лекарственными препаратами. Сейчас от них лучше воздержаться.
Ваши маленькие Весы. Эмоциональность и повышенная восприимчивость вашего дитя доставят вам на этой неделе немало хлопот.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 16 октября
Неблагоприятные дни: 11, 12 октября
Любовь. Вторая декада октября станет для типичных Скорпионов временем вынужденного ограничения и торможения активности на личном фронте. Тайные стороны действительности в это время вас будут волновать больше явных. Вам необходим спокойный отдых с близким вам человеком где-то на даче вдали от городской суеты. Посвятите время себе, поскольку в бизнесе вы сейчас не преуспеете. Уделите внимание своему здоровью — это поможет вернуть вам уверенность в себе и ощущение полноты жизни.
Работа. Все тормозится и затягивается не по вашей вине. Не пытайтесь форсировать события, сейчас это не даст эффекта.
Здоровье. Ваше здоровье нуждается в защите и укреплении. Найдите время для себя, позаботьтесь о профилактике.
Ваш маленький Скорпион. У вашего малыша могут возникнуть проблемы со сном. Постарайтесь избавить его от дурных переживаний и страхов.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 10 октября
Неблагоприятные дни: 13, 14, 15 октября
Любовь. Стрельцам сейчас точно не стоит оставлять все как есть, и пускать ситуацию на самотек. Проявите инициативу и реформируйте отношения, пока они не превратились в рутинное совместное проживание. Тем более что данный период благоволит переменам. Вы почувствуете, что жизнь налаживается, и ситуация начинает работать на вас. Это неплохой момент для знакомства в компании друзей, завязывания дружеских отношений, которые нередко перерастают в любовные.
Работа. Ищите новые возможности для собственной реализации и не отказывайтесь от нестандартных предложений (читайте также: 7 вопросов, которые помогут найти ваши скрытые таланты — это займет всего пару минут).
Здоровье. Сейчас высок риск столкнуться с инфекционным заражением. Избегайте общения с уже заболевшими людьми.
Ваш маленький Стрелец. Если ребенок будет проявлять себя не стандартно — не удивляйтесь. Он хочет чего-то нового.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 11, 12 октября
Неблагоприятные дни: 10, 16 октября
Любовь. Козероги сейчас переживают непростой период. Возможно, вы спросите: «а когда он был простым?», и окажетесь правы. Все потому, что вы очень серьезно относитесь к себе, партнеру и ко всему происходящему. На этой неделе вам будет очень непросто ощутить гармонию в отношениях, но скоро все изменится к лучшему. Крайне напряженный период времени потребует от вас собранности и работоспособности. Вы успеете переделать массу домашних дел и освободить время для своей души.
Работа. Перспективных возможностей может оказаться больше, чем вы сможете потянуть. Сосредоточьтесь на главном.
Здоровье. Вам необходимы гимнастика и массаж, возможны боли в позвоночнике и коленях.
Ваш маленький Козерог. Позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок соблюдал режим сна и питания — ему это необходимо.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 13, 14, 15 октября
Неблагоприятные дни: 11, 12 октября
Любовь. В середине октября типичные Водолеи имеют все шансы оказаться в центре внимания. Ваш авторитет у противоположного пола будет расти. Эта неделя предоставит вам прекрасную возможность для знакомств и романтического времяпрепровождения в поездке, даже если она будет деловой. Это идеальное время для знакомств и романтического отдыха в компании людей, разделяющих ваши взгляды. Возможно, вам повезет встретить родственную душу и изменить собственную жизнь к лучшему. Постарайтесь не упустить свою птицу счастья.
Работа. Настало время для расширения вашего бизнеса, выхода на новые рынки и установления новых деловых контактов.
Здоровье. Вам стоит поберечь свою печень. Ешьте поменьше жирного, воздержитесь от злоупотребления алкоголем.
Ваш маленький Водолей. Сейчас вам стоит начать занятия с вашим ребенком иностранным языком в игровой манере.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 11, 12, 16 октября
Неблагоприятные дни: 13, 14, 15 октября
Любовь. Представителям зодиакальных Рыб в ближайшем будущем будет непросто в отношениях с противоположным полом, вне зависимости от того, идет ли речь о любовных отношениях, либо семейных. Вероятны конфликты с противоположным полом, отсутствие понимания, взаимные упреки и вспышки ревности. В данной ситуации все будет зависеть от вас. Помните, что любовь и физическая близость — лучший способ все простить и забыть обиды. Возможен всплеск сексуальности, направить которую в созидательное русло будет непросто.
Работа. Для бизнеса сейчас время непростое. Возможно, вам нужно отказаться от того, что вас обременяет.
Здоровье. Данный период чреват инфекциями и травмами. Будьте бдительны в отношениях с противоположным полом.
Ваши маленькие Рыбы. Вашему ребенку придется столкнуться с непониманием сверстников, и, возможно, даже с агрессией.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 13, 14 октября
Неблагоприятные дни: 10, 15, 16 октября
Любовь. Сейчас бескомпромиссным Овнам трудно находить общий язык как с сотрудниками и компаньонами, так и с партнерами по личной жизни. В отношениях с любимыми возникнет непонимание и напряженность, но Вам это не покажется чем-то из ряда вон выходящим. Тем не менее, уймите свое «эго» и постарайтесь не идти против воли своего партнера, сейчас не ваше время. Берегите те отношения, которые у вас есть, иначе и их можете потерять. Имейте это в виду и воздержитесь от провокаций.
Работа. Не выступайте сейчас с инициативами. Компаньоны и сотрудники не разделят вашего энтузиазма.
Здоровье. В настоящее время могут оказаться уязвимыми почки и вся мочевыводящая система.
Ваш маленький Овен. Ваш ребенок на этой неделе будет очень упрямым и неуступчивым. Наберитесь терпения.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 16 октября
Неблагоприятные дни: 11, 12 октября
Любовь. Типичные Тельцы переживают не самый лучший период для любви и налаживания отношений — вас все время будут отвлекать какие-то внешние факторы: проблемы на работе, долговые обязательства, необходимость завершать ранее начатые дела. Свободного времени будет совсем немного. Постарайтесь найти общий язык с домочадцами и не отстраняться от них — в конечном итоге вы работаете не ради работы. Не воздвигайте стен холода и непонимания — разрушить их будет непросто. Возможно, вам придется столкнуться с непониманием.
Работа. Прибыльной работы сейчас не будет. Вас ожидают обычная «текучка» и исправление ранее допущенных промахов.
Здоровье. Вам придется всерьез заняться своим здоровьем. Особенно, если вас беспокоит система пищеварения.
Ваш маленький Телец. Ваш ребенок от излишнего перенапряжения в школе может и заболеть. Вовремя примите меры.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 10 октября
Неблагоприятные дни: 13, 14, 15 октября
Любовь. Осенью Близнецов может охватить романтическое настроение, вам захочется любви и тепла как компенсации за непогоду. Не сдерживайте чувств, одарите любимых искренним вниманием, и они ответят вам взаимностью. Это прекрасный период для романтических отношений, творческой и сексуальной активности. Вас ждет внимание противоположного пола, и вы должны быть к этому готовы внутренне и внешне. Обязательно найдите время для полноценного отдыха, посещения сауны или спа-центра.
Работа. Этот момент идеально подходит для участия в выставках и проведения рекламных кампаний.
Здоровье. Берегите сердечно-сосудистую систему, не злоупотребляйте отдыхом.
Ваши маленькие Близнецы. Не забывайте о творческом развитии вашего ребенка, создайте ему все условия.
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 11, 12 октября
Неблагоприятные дни: 10, 16 октября
Любовь. Романтичным и сентиментальным представителям зодиакального Рака на предстоящей неделе придется довольствоваться малым. Настоящий период не располагает к яркому проявлению чувств. Это не самое романтическое время. Можно ожидать возникновения непонимания и недомолвок во взаимоотношениях с любимыми. Груз проблем не позволит вам расслабиться и настроиться на гармоничные отношения. Чтобы оставить шанс на возрождение чувств — найдите в себе силы отложить в сторону работу и сосредоточиться на партнере.
Работа. О карьерном росте придется на время забыть, много сил и времени отнимет решение жилищных вопросов.
Здоровье. Не стоит перегружать желудок. Следите за своим рационом, ограничьте употребление острых блюд.
Ваш маленький Рак. Желательно, чтобы сейчас ваш ребенок много времени проводил в общении со старшими.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 10, 13, 14 октября
Неблагоприятные дни: 11, 12 октября
Любовь. Эта неделя таит в себе ряд прекрасных возможностей для типичных Львов, в том случае, если они не будут сидеть на месте. Подвижность и «неуловимость» — гарант вашего успеха у противоположного пола в настоящее время. Но при такой поведенческой модели о серьезных отношениях говорить не приходится. И, тем не менее, обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Первая половина недели — прекрасное время для коротких деловых поездок, завязывания новых контактов, переписки в социальных сетях и непринужденного общения.
Работа. Чем больше вы будете перемещаться, общаться и встречаться, тем больше успеете и заработаете.
Здоровье. Вам угрожает простуда и респираторные заболевания. Будьте бдительны в дороге.
Ваш маленький Лев. Сейчас — прекрасный момент для обучения вашего ребенка чему-то новому.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 11, 12 октября
Неблагоприятные дни: 13, 14 октября
Любовь. Дорогие Девы, используйте этот тот момент для того, чтобы произвести неизгладимое впечатление на Вашу избранницу или избранника. Фортуна, скорее всего, вам улыбнется. От вашего внешнего вида сейчас будет зависеть многое. Самое главное — не погружайтесь с головой в работу, оставьте время для себя и своей личной жизни. Это хорошая неделя для знакомств и общения в ресторанах, клубах и других местах в располагающей обстановке. Будьте раскрепощены, естественны, но не болтливы, и тогда вас ждет полный успех.
Работа. Период подходит для решения имущественных вопросов, проведения финансовых операций.
Здоровье. Не переедайте и воздержитесь от употребления фастфуда — возможны пищевые отравления.
Ваша маленькая Дева. Постарайтесь сбалансировать пищевой рацион вашего ребенка. Не забывайте о витаминах и микроэлементах.