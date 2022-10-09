Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 10 по 16 октября

Работа. Для бизнеса сейчас время непростое. Возможно, вам нужно отказаться от того, что вас обременяет.

Здоровье. Данный период чреват инфекциями и травмами. Будьте бдительны в отношениях с противоположным полом.

Ваши маленькие Рыбы. Вашему ребенку придется столкнуться с непониманием сверстников, и, возможно, даже с агрессией.

ОВЕН 21.03 — 19.04

Благоприятные дни: 13, 14 октября

Неблагоприятные дни: 10, 15, 16 октября

Любовь. Сейчас бескомпромиссным Овнам трудно находить общий язык как с сотрудниками и компаньонами, так и с партнерами по личной жизни. В отношениях с любимыми возникнет непонимание и напряженность, но Вам это не покажется чем-то из ряда вон выходящим. Тем не менее, уймите свое «эго» и постарайтесь не идти против воли своего партнера, сейчас не ваше время. Берегите те отношения, которые у вас есть, иначе и их можете потерять. Имейте это в виду и воздержитесь от провокаций.

Работа. Не выступайте сейчас с инициативами. Компаньоны и сотрудники не разделят вашего энтузиазма.

Здоровье. В настоящее время могут оказаться уязвимыми почки и вся мочевыводящая система.

Ваш маленький Овен. Ваш ребенок на этой неделе будет очень упрямым и неуступчивым. Наберитесь терпения.

ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05

Благоприятные дни: 16 октября

Неблагоприятные дни: 11, 12 октября