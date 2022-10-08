Гороскоп на 8 октября для всех знаков Зодиака

Овен

Овен будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. В какой-то момент Овен способен обнаружить, что выпустил контроль над ситуацией из рук, и от его усилий мало что зависит. Звезды гороскопа советуют Овну расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию ему не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.

Телец

Чтобы день прошел без эксцессов, Тельцу просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды гороскопа его не склоняют: его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Тельцу следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора – оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!

Близнецы

Близнецы способны превзойти самих себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи – план ремонта, или для себя – планы на вечер, Близнецам в этом не будет равных. Помимо этого, звезды гороскопа советуют им подумать о безопасности в любой сфере – дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, которые вы примите завтра, в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.

Рак

Рак может испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует его внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, он станет свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у него поддержки, или же Рак просто займет чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Раку следует помнить о том, что главная роль защитника – постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.

Лев

Лев будет настроен на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что – Лев готов в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял его любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против него коварные планы – Лев в этот день не даст спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, он будет беспощаден. Плохо только, что в кругу друзей и семьи его обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку «Выкл».

Дева

Дева будет настоящей максималистской! Ей захочется определенности во всем – даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Дева будет легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать дров и не перессориться с окружающими, Деве следует помягче относиться к людям. И главное – не делить все вокруг на «черное» и «белое», помня о том, что существуют и другие цвета.

Весы

Весам необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что они считают нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут их провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Весы честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Весы поддадутся этому соблазну, они способны своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для них 8 октября держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

Скорпион

Если в последнее время Скорпион выступал посредником в каком-то споре или конфликте, то 8 октября ему срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для него. Более того, примирители, возможно, понадобятся ему самому – настолько резким и категоричным Скорпион способен стать. Звезды гороскопа предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Скорпион может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.

Стрелец

Стрелец способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться его близким и родным. Стрелец будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у него накопились проблемы. В этот день Стрелец может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.

Козерог

Козерог рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать – подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?

Водолей

Ситуация потребует от Водолея решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. – на любой подобный подвиг у Водолея хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет Водолею сокрушить любую преграду, стоящую на его пути.

Рыбы

Рыбы не будут склонны соглашаться с чужим мнением, зато способны кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно они – сама дипломатичность, то на первое место они будут ставить свои интересы и свое могучее «Я». Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Рыб лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Рыбы будут настроены философски: если окружающие с ними не согласны, это их проблемы, сообщает 1001goroskop.ru.