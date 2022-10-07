Гороскоп на неделю 10-16 октября: Тельцы поймают удачу за хвост, а Львам лучше держать рот на замке

Овен

Это неделя избавления от всего ненужного. Избавьтесь и стряхните с себя то, что не имеет смысла и не способствует тому, чтобы вы достигли своих целей.

Телец

Если вы будете слишком сильно сомневаться, то можете упустить шанс, чтобы получить желаемое. Рискните, удача на вашей стороне.

Близнецы

Ваше настроение на этой неделе изменится из минуса в плюс. Всплеск энергии будет настолько сильным, что все задуманное удастся воплотить в жизнь.

Рак

Минувшие недели были нестабильными. В вашей жизни могло появиться что-то новое. Не бойтесь перемен - они приведут вас к лучшей жизни.

Лев

Если не знаешь, что сказать, лучше просто промолчать. Пусть ваши действия говорят громче слов. Вместо этого покажите человеку, что вы чувствуете.

Дева

Вы взяли на себя слишком много обязательств. Пришло время взять паузу и немного передохнуть. Запланируйте отдых, расслабьтесь, насладитесь моментом. Это поможет понять, чего вы на самом деле хотите.

Весы

Нет ничего, что сделало бы вас счастливее на этой неделе, чем просто быть самим собой и заниматься своими делами. Вашей независимостью можно восхищаться, а не стыдиться.

Скорпион

В вашей жизни есть ситуация, которая похожа на тонущий корабль. Это тянет вас вниз и вытягивает из вас всю энергию. Вам стоит освободиться и пойти дальше.

Стрелец

Вы очень хорошо умеете поощрять и поддерживать чужие мечты, но на этой неделе стоит сосредоточиться на себе. Вложите всю энергию в реализацию своих целей.

Козерог

Не торопите события, всему свое время. Помните: то, что предназначено именно для вас, не пройдет мимо, поэтому не бойтесь что-то упустить.

Водолей

На этой неделе вам действительно нужно простое человеческое общение. Вы хотите чувствовать себя в безопасности и быть услышанными. Обратитесь к тому, кому доверяете, и просто поговорите по душам.

Рыбы