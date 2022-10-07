ВИДЕО ⟩ Пластиковые губы и не только: «сокровища будущего» привезли в Таллинн

Оригинальные сумочки и клатчи Lulu Guinness стали нарасхват, впрочем, они до сих пор неизменно вызывают восторг у модниц. Современные дизайнеры и коллекционеры сумочек называют ее изделия «сокровищами будущего».

«А все потому, что каждая из этих сумочек уникальна. Например, эти губы созданы из пластика и являются вожделенным экспонатом, который жаждет получить в свою коллекцию любой уважающий себя коллекционер сумочек», – рассказывает Эвелина Ведом.

Эвелина Ведом рассказывает про винтажные сумки в Музее Адамсона-Эрика. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

На экспозиции также представлены сумки, которые в свое время прославили известные женщины. Одна из них – сумка Lady Dior, любимица принцессы Дианы.

Сумка Lady Dior увидела свет в 1994 году и изначально не обладала никаким королевским провенансом. В то время модель, которой суждено было стать культовой и войти в историю мира моды, называли сhouchou: с французского это можно перевести как «любимица».

В 1995 году принцесса Уэльская прилетела в Париж на открытие всемирной выставки. Монаршую особу встречала первая леди Франции Бернадетт Ширак, которая и преподнесла Диане в подарок сумку Dior, тогда еще не поступившую в продажу.