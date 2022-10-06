«Выходной без красной помады, но с любимой мамой», – написала актриса драматического театра Мерле Палмисте под милой фотографией, на которой она позирует с мамой Ингой, пишет Elu24.
СМОТРИ ⟩ Эстонская актриса поделилась милым снимком с мамой: выходной без красной помады
Актриса Мерле Палмисте опубликовала в Instagram милую фотографию со своей мамой Ингой в Instagram.
«Выходной без красной помады, но с любимой мамой», – написала актриса драмтеатра под фото.
В комментариях красавиц осыпали как комплиментами, так и смайликами-сердечками. «Теперь понятно, почему Мерле выглядит так великолепно», – намекает на красавицу-мать актрисы один комментатор. «Мама так молодо выглядит! Хорошие гены!» – заявил другой.
Совсем недавно Мерле с мамой также вместе поехали в Лондон, где живет дочь Мерле Элизабет.
Конечно же, актриса также поделилась красивыми фотографиями из той поездки в социальных сетях, на которых можно было увидеть три поколения красивых женщин – Мерле, ее дочь Элизабет и ее мать Ингу.
«Золотое трио в Лондоне!» – подписала она фотографии.