Гороскоп на 7 октября для всех знаков Зодиака

Овен

В этот день Овны должны сохранять спокойствие и следить за словами и поступками. Повышается вероятность конфликтов, сдержанность и терпимость к недостаткам других поможет сохранить мир. Ваши слова могут стать пророческими.

Телец

Тельцам в этот день стоит проявить гибкость в отношениях с окружающими. Не стоит во что бы то ни стало гнуть свою линию, поиск компромисса поможет быстрее решить вопрос. Воздержитесь от критики и острых высказываний, это поможет избежать ссор и обид.

Близнецы

Близнецы в пятницу смогут заручиться поддержкой влиятельных людей. Нужно использовать этот момент для продвижения своих проектов. Ваши активность и инициатива принесут щедрые плоды, не исключено продвижение по карьерной лестнице.

Рак

Эмоциональный фон Раков сегодня не радует стабильностью. В любой ситуации стоит сохранять спокойствие и невозмутимость. В разговорах с близкими пытайтесь обходить острые углы. Не стоит поддаваться соблазнам, они могут негативно повлиять на ваше будущее.

Лев

В этот день Львам не обойтись без мелких неприятностей и досадных ошибок. Ваша вторая половинка своим поступком может вас разочаровать. Однако не стоит слишком зацикливаться на этой проблеме, лучше обсудить ее с дорогим человеком и расставить все на свои места.

Дева